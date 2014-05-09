داني ألفيش يهدد: سأرحل عن برشلونة بسبب الانتقادات

هدد داني الفيش، مدافع فريق برشلونة الإسباني، بترك الفريق بعد الانتقادات الجماهيرية والإعلامية التي طالته بجانب زملائه بعد تواضع النتائج في مسابقة الليغا والخروج الأوروبي المرير.

وتساءل الفيش في تصريح لإحدى الإذاعات الكاتالونية "كيف ينسى الناس أن هؤلاء اللاعبين رفعوا كرة القدم الى أعلى مستوى؟ هذا لا يعطيني الرغبة، ولهذا السبب هناك شكوك حول بقائي من عدمه".

وأضاف الفيش الذي ينتهي عقده مع برشلونة في 2015 وأبدى اهتماما بالانضمام الى باريس سان جرمان الفرنسي، "إذا قبلني الناس كما أنا فهذا أمر جيد، وإلا فسأرحل".

وتابع "لا أعرف ما اذا كان كلامي يعجبهم أم لا، أنا جزء من تاريخ هذا النادي، أجمل تاريخ.. لكن أنا بحاجة الى الطاقة، بحاجة لأن أكون سعيدا ومسرورا".

ويتعرض الفيش مع آخرين لانتقادات من أنصار الفريق بعد انخفاض المنسوب العالي لنتائج برشلونة منذ رحيل المدرب جوسيب غوارديولا المشرف حاليا على بايرن ميونيخ الألماني، ما فتح الباب أمام الشائعات حول رحيل البعض ومنهم الفيش وفرانسيسك فابريغاس.

ويلعب داني الفيش (31 عاما) أساسيا منذ قدومه إلى برشلونة عام 2008، ولم يخف غضبه تجاه الانتقادات الموجهة للنادي الكاتالوني الذي لا يزال يملك فرصة الاحتفاظ باللقب وسط أنباء عن تعاقد النادي مع المدرب الإسباني إنريكي خلفا للأرجنتيني تاتا مارتينو.



