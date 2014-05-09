سومه: المواجهات الودية والمعسكر ستجهزني للأهلي

قال عمر سومه، المهاجم المنضم الى الأهلي أمس، بأن المفاوضات بينه وبين ادارة النادي الغربي بدأت قبل شهر، ولكنها لم تتم سوى قبل يومين، حيث وضع على عرض العمل، قبل التوجه الى جدة لتوقيع العقد الرسمي.



وقال سومه لبرنامج "في المرمى" :" سأسافر بعد فراغ القادسية من مباراة ذات رأس الى جدة لتوقيع العقد، والآن نحن متفقون على كل شيء، وفي الموسم القادم سأكون لاعباً يرتدي قميص الأهلي".

وبيّن المهاجم السوري، أنه لم يخرج من القادسية بسبب مشاكل مادّية أو ماشابه، ويضيف:" لايوجد أي خلاف بيني وبين مسيري القادسية فأنا لاعب حر، وأملك بطاقتي الدولية، كما أنني استأذنت منهم قبل التوقيع مع الأهلي،وهم وافقوا على ذلك، وبالنهاية القادسية الكويتي بيتي وأفتخر به".

واعترف عمر بأنه سيحتاج لفترة على التأقلم في الدوري السعودي ويقول: "سأحتاج لوقت كي اتأقلم، لكني بالتأكيد سأتجاوز ذلك من خلال المعسكر الاعدادي والمباريات الودية التي ستجهزني للمنافسات".

ونفى سومه أن يكون من مشجعي الاتحاد، الغريم التقليدي لفريقه الحالي، وقال:" أنا من متابعي الدوري السعودي، والآن لا أشجع سوى الأهلي".

