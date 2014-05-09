فهر الطيب: الاتحاد مهتمّ بالتعاقد مع فيكتور سيموس

أكد فهر الطيب، وكيل أعمال المهاجم البرازيلي فيكتور سيموس، أن مقربين من إدارة نادي الاتحاد السعودي، استفسروا عن وضع اللاعب في الفترة المقبلة بجانب متطلباته المالية دون وجود عرض رسمي من قبل النادي الغربي.

وقال الطيب لـ"العربية نت" إن الأندية الجماهيرية السعودية فعلت الأمر ذاته عدا ناديه السابق الأهلي، وأضاف: "المقربون من نادي الاتحاد سألوا عن حالة فيكتور ومتطلباته المالية، وهذا ينطبق على بقية إدارات الأندية السعودية، حتى الآن لا يوجد عرض رسمي للتعاقد مع فيكتور سيموس، ولا أعتقد أن الأهلي لديه رغبة لإعادته مجدداً، وخلال الأسبوعين المقبلين سيتضح كل شيء".

ويبلغ الأجر السنوي لفيكتور (33 عاماً) قرابة ثلاثة ملايين دولار أمريكي (11 مليون ريال سعودي)، حسب ما كان يستلمه من ناديه السابق أم صلال القطري، قبل أن يفض الاثنان الشراكة بعد تصريح بولنت كوركمان، مدرب أم صلال القطري الذي قال في مؤتمر صحفي، أن سيموس لاعب متعال ومغرور، ويرى بأنه أكبر من اللعب مع الفريق.

إلى ذلك، أوضح فهر الطيب الذي تعاقد مع فيكتور سيموس لإدارة أعماله قبل يومين، أن موكله يرغب في المقام الأول بالعودة إلى الدوري السعودي، ومن ثم بقية الدوريات الخليجية، فيما أشاد وكيل اللاعبين بمدى احترافية المهاجم الملقب بـ"السفاح"، ومشيرا إلى أن مفاوضته لم تأخذ إلا 8 ساعات فقط.

وتعاقد الأهلاويون مع فيكتور سيموس في شهر يناير عام 2010، حيث انتقل اللاعب إلى مدينة جدة السعودية قادما من نادي بوتافوغو البرازيلي، وأثبت المهاجم المولود عام 1981 أنه عملة تهديفية جيدة، ففي خلال أربعة مواسم سجل قرابة 100 هدف بالقميص الأخضر بينما أثار خروجه من الفريق حفيظة الجماهير إثر خلافات مع البرتغالي فيتور بيريرا مدرب الأهلي السابق.







