كنّو: أريد الانتقال.. والدوسري: لن ترحل من الاتفاق

أعلن محمد كنّو، لاعب وسط فريق الاتفاق السعودي، رغبته في الخروج من أسوار النادي الشرقي بعد هبوط ناديه إلى الدرجة الأولى وسط أنباء غير مؤكدة عن اجتماع اللاعب مع إبراهيم البلوي رئيس نادي الاتحاد في الأيام الماضية.



وقال كنّو لـ"العربية نت": "عندي رغبة في الخروج، من الطبيعي تواجد هذه الرغبة؛ لأن اللاعب لا يفضل اللعب بدوري الدرجة الأولى (ركاء)، إذا وصلني عرض رسمي الحمد الله، وإذا لم تصلني عروض يصير خير".



وأكد لاعب محور الارتكاز، تواجده في مدينة جدة قبل أيام قائلاً: "كنت في جدة من أجل استلام سيارتي، لم أتفاوض مع الاتحاديين". وأضاف: "وكيلي هو من سيتفاهم مع الإدارة حول العروض، ولا أعلم إذا وصل للاتفاقيين عروض انتقال من أندية، تبقى في عقدي اربع سنوات، وأنا الآن في إجازة".



من جانبه علّق عبد العزيز الدوسري، رئيس نادي الاتفاق، على تصريح لاعبه كنّو بحنق شديد، وقال: "لا أريد التعليق كثيرا على انتقال كنو، أنا المسؤول الأول والأخير في النادي، اللاعب اتفاقي ولن ينتقل ولا أحد يتكبر على المكان الذي يتواجد فيه، ما زال سن محمد صغيرا وتبقى في عقده الكثير".





وترغب أندية الهلال والاتحاد والأهلي في خدمات كنّو (19 عام)، حيث يتنبؤ الخبراء الفنيين للاعب بمستقبل واعد. اللاعب الشاب والمولود في الثاني من شهر سبتمبر عام 1994، شارك هذا الموسم في 22 مباراة بمسابقة الدوري تمكن من تسجيل خمسة أهداف فقط.

