"بنك" يعيق الإعلان عن المشرف على كرة الأهلي ومديرها

اتفقت إدارة أهلي جدة بشكل مبدئي مع مروان دفتردار، وباسم أبو داوود، لاعبيها السابقين، ليكون الأول مشرفاً على قطاع كرة القدم بالنادي، بينما يستلم الثاني منصب مدير كرة القدم، على أن يكون الإعلان الرسمي عن تعيينها، بعد الحصول على موافقة من مرجعهما، حيث يعملان بقطاع المصارف بأحد بنوك جدة.



ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر لـ"العربية.نت" عن تفاصيل الليلة التي سبقت نهائي كأس الملك التي خاضها الأهلي أمام الشباب، حيث أفادت ذات المصادر برفض فيتور بيريرا، المدير الفني السابق للنادي الغربي، إجراء لاعبيه للتمارين على أرض ملعب الملك عبدالله، بسبب رفض إدارة الاستاد طلب البرتغالي بخصوص إبعاد العاملين والمنظمين كي يكون التمرين سرياً للغاية، مبررين رفضهم بانشغال العاملين ببعض التجهيزات التي تسبق النهائي، مما جعل بيريرا يكتفي بجري اللاعبين حول الملعب قبل العودة الى ملعب النادي، حيث انتهت الحصة التدريبية الأخيرة قبل دقائق من منتصف ليلة الخميس، قبل أن يصل اللاعبون الى غرفهم في ساعات الفجر الأولى، بسبب تناولهم وجبة العشاء وتسليم بعضهم التذاكر المجانية التي حصلوا عليها لأصدقائهم الذين كانوا يحتشدون في ردهة الفندق التي تقيم به البعثة الخضراء.

وقبل الوصول الى الملعب، وبسبب تأخر حافلة الفريق، طٌلِب من بعض اللاعبين ارتداء الملابس في الحافلة، لكسب الوقت، لكن بعض اللاعبين رفضوا ذلك، مما جعلهم يدخلون الى أرض الملعب مشتتين بسبب ضيق الوقت قبل انطلاق المباراة.

