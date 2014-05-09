"ثعبان" يثير الرعب داخل فريق أميركي

فوجئ لاعبو بورتلاند تريل بليزرز بوجود ثعبان في غرفة خزائن الفريق، بينما كانوا يستعدون لخوض مباراة في الأدوار الاقصائية للبطولة مساء الخميس في مواجهة سان انطونيو.

وعثر على الثعبان الصغير في خزانة اللاعب العملاق توماس روبنسون الذي يزيد طوله عن مترين ويزن نحو 107 كيلوجرامات. لكن اللاعب رغم ذلك شعر بالانزعاج والقلق عند رؤية الثعبان قبل أن يتولى حراس الأمن أمر الثعبان ويعود الهدوء إلى المكان.

ويبدو أن الثعبان، قد أثر على نفسيات لاعبي بليزرز، حيث انتهت المباراة بفوز سان انطونيو سبيرز على تريل

بليزرز 114-97، فيما تعد الحادثة من الحوادث الطريفة في عالم الرياضة.