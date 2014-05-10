آسفون.. يا حارثي

هل يعقل أن يكون إداري الفريق الأول بالنادي الأهلي محمد الحارثي المسؤول الوحيد عن نتائج ومستوى الفريق وضعف اختيار اللاعبين الأجانب؟

ـ وهل يعقل أنه تعمد وصول الباص إلى ملعب المباراة النهائية متأخراً، وهو من جعل البعض من اللاعبين يهتم بتوزيع التذاكر أكثر من اهتمامه بالمباراة، وهو أيضاَ أغفل الاستعداد النفسي للقاء المفصلي والحاسم؟

ـ هكذا يبدو لي صاغها البعض ونسي صاحب هذه الحبكة أن مجانين الأهلي لم ولن يأخذوا بهذا السيناريو كونهم باتوا ينظرون للواقع الذي يقول من جاء بالحارثي كمسؤول عن فريق ينافس على البطولات.. وأمام منافسين متمرسين؟

ـ وهذا ليس تقليلاً من الأخ محمد وهو الذي لم يكن لاعباً سابقاً أو عمل كمساعد مشرف على الفريق الأول في فترات سابقة وبالتالي هو حديث التجربة.

ـ ثم لماذا الأهلاوية لم يستفيدوا من تجربة الأخوان غرم وملحان وغيرهما فيما يخص حداثة العمل في إدارة الكرة، وفي المقابل كيف نجح الكيال ووجدي الطويل وعبدالرزاق اأوداود؟

ـفليسمح لي رئيس الأهلي الذي كان من نفسه أن يدبل راتب المدرب المغادر بيريرا لو تكرم وبقي عاماً آخر مع الفريق الملكي. فنحن لم نختلف عن إنجازات المدرب السابقة أو حتى أناقته ولكن عمله لم يكن موفقاً البتة مع الأهلي.

ـ فالنرفزة التي كان عليها المدرب تشهد عليها كاميرات الملاعب، ثم موافقته على الإبقاء على لاعبين مثل سوك وماسارو وآخرهم .. وحتى لو لم يأت بهم.

ـ فكيف يوافق على بقائهم بعد أن وقف على مستوى الفرق السعودية ناهيك على لعب بيريرا في مباريات غير تنافسية برأس حربة واحد وأخرى تنافسية وحاسمة برأسي حربة بالإضافة إلى تخبطاته في التشكيل، فتارة يبعد بصاص وأخرى يشارك بالشهري ثم يبعده ويدخل المجرشي.

ـ وأخيراً هل يعقل أن لايكون في صفوف الأهلي مهاجم سعودي صريح مثل فريق النصر الذي يضم السهلاوي والراهب والهلال الذي يضم الشمراني وياسر والسالم في حين يضم الشباب مهند والمحياني بينما لدى الاتحاد مختار والصبياني، عموماً شكراً أخي محمد الحارثي وسامحنا بأنك تحملت هذا الإخفاق وحدك.

كانيدا X كارينيو

من الصعب الحكم على نجاح مدرب أو فشله وبالأخص مع اللاعب السعودي المتقلب المستوى والمزاج ، ولكن الفارق بين المدرب كانيدا القادم لنادي النصر بأنه مدرب هاديء ولايتحرك أثناء المباريات وإنما يأكل في أصابعه بينما المدرب كارينيو لايهدأ له بال تجده يصفق ويصرخ ويشجع طوال المباراة بل تشعر بأنه يتمنى أن يشارك في بعض الانفرادات مع المهاجمين بالإضافة إلى اختلاف كامل في طريقة اللعب بين المدرسة الأوروبية ومدرسة أمريكا الجنوبية وبالتوفيق للعالمي.

مدرسة خالد بن سعد

تراجع الأمير خالد بن سعد عضو شرف نادي الشباب عن تصريحاته تجاه نزيه النصر نائب رئيس نادي الخليج وتأسف الأمير وقال : لقد أخطأت على الأخ نزيه النصر"، موضحا أنه لم يكن دقيقا في وصفه وقال : أقدم للأخ نزيه ولنادي الخليج كل اعتذاري، ولعمري هذه أجمل رسالة ليست فقط لمن يستخف بالآخرين بأسلوب استفزازي وغير رياضي وإنما لكل من كتب وغرد وشجع مثل هؤلاء على تجاوز اللياقة والأدب والخلق الرياضي، فشكراً ياسمو الأمير وهذه طبائع الشبابين الأصليين.

أبيات من شعر شوقي:

وَإِنَّما الأُمَمُ الأَخلاقُ ما بَقِيَت .... فَإِن تَوَلَّت مَضَوا في إِثرِها قُدُما

هَذي كَرائِمُ أَشياءِ الشُعوبِ فَإِن ... ماتَت فَكُلُّ وُجودٍ يُشبِهُ العَدَما

*نقلا عن صحيفة الرياضية السعودية