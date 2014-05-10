اتفاق مدريدي: رونالدو لن يلعب أمام سلتا فيجو

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، أنه لن يدفع بالمهاجم كريستيانو رونالدو أمام سلتا فيجو في مباراة الفريقين غدا ضمن الجولة الـ37 ببطولة الليغا، وذلك لعدم جاهزية اللاعب البرتغالي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي: "كريستيانو لن يلعب غدا، لأنه ليس في كامل لياقته، أفضل عدم الإقدام على هذه المخاطرة معه، وكذلك الحال مع بيبي وكارباخال ودي ماريا وفاران، الذين لن يلعبوا غدا". وأضاف: "أعتقد أننا فزنا بالكثير من المباريات بدون كريستيانو، إنه لاعب محوري، لطالما قلت إننا لن نخاطر بأي لاعب ليس في كامل لياقته، هذا قراري وسيسري على الجميع، تحدثت مع الطبيب واتخذ ثلاثتنا هذا القرار".

وأوضح أنشيلوتي أنه ينوي إشراك رونالدو أمام إسبانيول في الجولة الأخيرة من البطولة، استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد. وطلب كريستيانو التغيير مبكرا في بداية مباراة بلد الوليد نتيجة تعرضه لآلام عضلية في الساق اليسرى ليغادر الملعب في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، لتتضاءل آمال الريال في الفوز بالليغا، وتزداد حظوظ برشلونة وأتليتكو مدريد في الحفاظ على اللقب.

نجم مانشستر يونايتد السابق، خاض مرانا جماعيا مع زملائه وظهرت عليه ملامح التعافي من إصابته العضلية، وشارك رونالدو في المران مرتديا ركبة وقائية حول ركبته اليسرى، حيث يعاني من إصابة عضلية، فيما لم يتعرض لمشكلات تمنعه من استكمال التدريبات.