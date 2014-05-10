الأهلاويون يختارون تركي الفيصل رئيساً شرفياً

نصب الأهلاويون الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيساً لهيئة أعضاء الشرف بالنادي الأهلي خلال الاجتماع الذي عقده الأهلاويون أمس (السبت)، في حين قدم الأمير خالد بن عبدالله استقالته رسمياً، مؤكداً أنها لا تعني ابتعاده عن النادي.

وقرر رئيس هيئة أعضاء الشرف الجديد منح مسمى "الرئيس الفخري" للأمير خالد بن عبدالله، وقام بتشكيل المجلس التنفيذي للهيئة، والذي ضم في عضويته الأمير خالد بن عبدالله بن فيصل بن تركي الأول وأحمد الغامدي وعبدالعزيز العنقري وسفيان با ناجة وخالد أبو راشد.

كما أعلن الأمير فهد بن خالد تشكيل مجلس إدارته، فحل فهد عيد في منصب نائب الرئيس، وعبدالإله مومنة أميناً عاماً، ووليد سلطان أميناً للصندوق، ووليد عبدالرزاق معاذ مستشاراً قانونياً، ومروان دفتردار مشرفاً على القدم، ومحمد عسيري مشرفاً على الفرق السنية، وأيمن تازي مشرفاً على الكرة الطائرة، وأحمد بصفر مشرفاً على الألعاب المختلفة، وعبدالله بترجي مسؤولاً عن الاستثمار.