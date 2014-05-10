الشعلة تتعاقد مع الهولندي فان بلوخ

تعاقدت إدارة نادي الشعلة السعودي، مع المدرب الهولندي هانز فان بلوخ، لقيادة الأخير مهام تدريب الفريق الأول الموسم المقبل وذلك بعد المدرب السابق الإسباني ماكيدا الذي أبقى الفريق ضمن الدوري السعودي الممتاز.

ووقع العقد فهد الطفيل، رئيس نادي الشعلة، مع فان بلوخ (53 عاما) مساء الجمعة في مدينة دبي الإماراتية، ونص العقد على تدريب الهولندي الفريق موسما كاملا قابلا للتجديد، فيما يرى المدرب أن الدوري السعودي يتسم بالإثارة والندية ويضيف إلى مسيرته المهنية.

وتولى المدرب الهولندي مهام تدريب يانج افريكانز التنزاني، وسبق له تدريب فريق تشيلسي الغاني وحاز معه على بطولة الدوري آنذاك، فيما وصل برفقة الغانيين إلى دوري مجموعات أبطال إفريقيا.

