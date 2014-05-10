بين فيصل ومنصور

ما يفعله رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي بن ناصر هذا الموسم من عقد صفقات ناجحة ومدوية لفريقه (البطل) النصر وأيضا توجيه صفعات لمنافسيه في نفس الوقت يذكرني بما قام به رئيس نادي الاتحاد الذهبي منصور البلوي قبل 10 سنوات تقريباً مع فريق النمور.. لم يتغير في المشهد شيء.. سوى شيء واحد فقط هو ردود فعل الوسط الرياضي أو الشارع الرياضي بوجه عام.

في ذلك الوقت وعندما كان (منصور) يضرب بالصفقات المدوية داخلياً وخارجياً جوبه بحرب إعلامية ضروس، وتم اتهامه بأبشع التهم ومنها أنه يسعى لتخريب الكرة السعودية برفع سقف سعر عقود اللاعبين لمبالغ لا يقدر عليها من الأندية إلا قليلون.. وتكديس النجوم في الفريق الاتحادي وقتل مهاراتهم بجعلهم حبيسي دكة الاحتياط وأن هذا سيؤدي إلى انخفاض مستوى الكرة السعودية.. الخ، من هذا الكلام السخيف والمصيبة أن هناك من صدق هذا (الهراء) في ذلك الوقت.

اقرأوا ما يكتب في الصحف الآن وشاهدوا ما يبث في الفضائيات وعبر الأثير وتويتر وفيس بوك وإلى آخر القائمة الإعلامية التي تطول في هذا الوقت، لن تجدوا إلا الثناء على رئيس النصر كحيلان وأن ما يفعله لا يقوى عليه إلا رجل (رئيس) عاشق ومحب لناديه ذو نظرة ثاقبة واحترافية ولا يمكن مقارنته بأي رئيس نادٍ في هذا الوقت.. بل ذهب الجميع إلى أبعد من ذلك.

أنا هنا لا أعترض على ما يكتب أو يبث بل أؤيده 100% ولو زدت على ما جاء صفحات وصفحات لن أوفي كحيلان حقه.. وفي نفس الوقت لن أنتقد من رمى بالتهم على منصور في ذلك الوقت.. بل سأنظر إلى الموضوع من ناحية إيجابية وأقول إن العقلية الاحترافية للمسؤول والإعلامي وكل الشارع الرياضي باتت أكثر تفتحاً نحو فهم الاحتراف الحقيقي الذي يطبق منذ عقود في الدول المتقدمة كروياً وبالأخص الأندية الأوروبية، وهذا أمر إيجابي أتمنى أن يتطور ويطبق في كل ما يخص كرة القدم السعودية وليت في الوسط الرياضي أكثر من منصور وأكثر من كحيلان.

وللحق منصور البلوي يستحق اعتذارا من كل من هاجمه عندما سبق الجميع بفهمه للاحتراف منذ أن انطلق على الورق وكان أول من طبقه على أرض الواقع.

السؤال هنا: هل يتربع النصر على عرش الكرة السعودية والقارية مع كحيلان وصفقاته المدوية، كما فعل الاتحاد مع الذهبي منصور البلوي عندما فرض سيطرته على البطولات المحلية والقارية حتى وصل بالاتحاد إلى رابع أندية العالم؟!

إجابة السؤال ستبدأ مع انطلاقة الموسم المقبل.

انتظروا فنحن منتظرون.

*نقلا عن صحيفة النادي السعودية