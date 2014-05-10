مورينيو يعترف: لم أعد "سـبـيـشـل ون"

يعتقد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه لم يعد يليق به لقب "سبيشيل ون"، إثر خروج فريقه الأزرق خالي الوفاض من كافة البطولات المحلية بجانب دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو لصحيفة "إكسبريس" البريطانية: "أتوقع أن يتم الإطاحة بي في أي وقت مثل أي مدرب لا يحقق البطولات، أحتاج للمزيد من الوقت لأعود بتشيلسي إلى الطريق الصحيح، أنا لا أتمتع بحماية من الإدارة، لا أحد يملك ذلك في عالم كرة القدم ما لم يكن مختلفا ومميزا".

وعاد مدرب إنتر ميلان وريال مدريد السابق للحديث عن تجربته الحالية: "المدرب عليه أن يكون مختلفا ومميزا لكي يبقى في النادي لمدة خمسة أو عشرة أعوام، أنا لا أقول إني أتمتع بحصانة، أنا فقط أحاول أن أثبت في وظيفتي والعودة إلى منصات التتويج".