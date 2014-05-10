راشد الرهيب: قوتنا الآسيوية في جماهير العميد

أثنى راشد الرهيب، مدافع فريق الاتحاد السعودي، على جماهير النادي التي تعتبر الداعم الأول لتخطي عقبة الشباب يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة السعودية الرياض، ضمن إياب دور الستة عشر، وبلوغ الدور التالي في مسابقة أبطال آسيا.

وقال الرهيب لـ"العربية.نت": "أعتقد أن جماهير الاتحاد رقم واحد على مستوى القاعدة الجماهيرية، السعودية وكذلك الآسيوية، نظرا للمؤازرة والصور الجمالية التي شاهدناها خلال الفترة الماضية، ولا ننسى التيفو الأصفر والحضور المبهج والمميز والشالات والأعلام، وكل ذلك كان مبهجا لنا كلاعبين، وبإذن الله نتقدم في دوري أبطال آسياً".

وأشاد الظهير الأيمن بالدور الإداري الذي يقدمه رئيس النادي إبراهيم البلوي: "الإدارة تسعى إلى جو أسري ومريح جدا يتعايش فيه اللاعبون، ونجحت فيه، بدليل تقديمنا نتائج مميزة، ونحن مصرون على تحقيق الهدف الآسيوي المنشود، خصوصا أن لدينا علاقة خاصة به".

وحول مباراة الفريق أمام الشباب، قال راشد الرهيب: "الفريق يواصل تحضيراته اليومية للمواجهة المرتقبة في الدوري الآسيوي، نحن متفائلون جدا مع المدرب خالد القروني، نتيجة الذهاب كانت تميل لصالحنا 1 – صفر، ونحن نريد مزيدا من التوفق لتجاوز الشباب الشرس".