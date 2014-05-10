رسمياً.. العمري ثاني صفقات الأهلي المحلية

أعلنت إدارة النادي الأهلي السعودي، عن تعاقدها رسمياً يوم السبت، مع صالح العمري، مهاجم فريق القادسية، بعقد يمتد لخمسة مواسم فيما تشير الأنباء إلى تجاوز الصفقة 21 مليون ريال سعودي، وسبق أن أكدت "العربية نت" اقتراب اللاعب من ارتداء القميص الأخضر يوم الأربعاء الماضي.

ويعتبر العمري أحد المهاجمين الشبان الذين برزوا في الملاعب السعودية، ونال صالح لقب هداف بطولة الخليج للمنتخبات الأولمبية التي أقيمت قبل أشهر، فيما شارك وبفعالية مع الفئات العمرية الوطنية، وتمنى اللاعب لجماهير القادسية بالتوفيق وأن يحالفهم الحظ بالصعود إلى الدوري الممتاز، فيما طلب من جماهير أهلي جدة الصبر عليه حتى يقدم المستوى المأمول منه.

من جانبه، أكد معدي الهاجري رئيس القادسية، أن الديون المتراكمة على ناديه هي السبب في بيع عقد العمري الذي يعد أبرز لاعبي الفريق الشرقي، وقال: "القادسية مثله مثل أي ناد في السعودية يعاني من مشاكل مالية وتصل إلينا شكاوى بين الحين والآخر من مطالبات للاعبين ومدربين وفنادق ولم يكن أمامنا إلا بيع عقد اللاعب لحل هذه الإشكاليات".

وتعاقد الأهلاويون قبل يومين مع عمر السومة، هداف فريق القادسية الكويتي، وتأتي الخطوة الخضراء لتدعيم خط المقدمة إثر فشل اللاعبين الحاليين من تسجيل عدد وافر من الأهداف، بالرغم من تواجد الكوري سوك هيون والبرتغالي لويس ليال والشاب صالح الشهري.