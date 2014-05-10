علاقة كوشيلني وأرسنال "طويلة الأمد"

قال نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم إن المدافع لوران كوشيلني وقع "تعاقدا جديدا طويل الأمد" دون الكشف عن المدة.

وصرح ارسين فينجر مدرب أرسنال لموقع النادي على الإنترنت: "أثبت لوران نفسه كلاعب ممتاز منذ الانضمام إلينا في 2010 وأظهر قدراته مرة أخرى هذا الموسم". وتابع: "أنا سعيد باختياره الاستمرار معنا لفترة طويلة".

وشارك اللاعب الدولي الفرنسي في 163 مباراة في كل المسابقات مع النادي اللندني منذ انضمامه من لوريان متفوقا على أي لاعب آخر في ارسنال خلال الفترة ذاتها.

ولعب المدافع الفرنسي 31 مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم وساعد أرسنال على المحافظة على نظافة شباكه 15 مرة.

وسيحل أرسنال صاحب المركز الرابع ضيفا على نوريتش سيتي في آخر مباراة له في الدوري هذا الموسم بعد غد الأحد وبعدها سيقابل هال سيتي في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي.

