غرم يعتذر لرئيس الاتفاق ويؤكد استمرار كنو

اعتذر غرم العمري، وكيل أعمال اللاعبين، عن نفيه البارحة على "العربية.نت"، التي نشرت تصريح محمد كنو، لاعب الاتفاق، الراغب في الرحيل عن أسوار ناديه.

وتلقت "العربية.نت" اتصالاً من العمري يؤكد فيه أن نفيه البارحة تصريح كنو عبر برنامج "أكشين يا دوري" مع الزميل وليد الفراج، لم يكن دقيقاً، بسبب أن الخبر جاءه برسالة هاتفية لم يتمكن من التأكد منها لضيق الوقت.

وأعلن كنو البارحة لـ"العربية.نت"، رغبته في مغادرة الاتفاق، ورفضه اللعب في دوري ركاء، فيما أكد غرم لـ"العربية.نت" أن تصريح كنّو كان صحيحاً، بيد أن اللاعب الشاب لم يتمكن من التعبير بشكل واضح وإيصال رسالته. وأبدى العمري اعتذاره لإدارة نادي الاتفاق وجماهيره، موضحاً أن اللاعب باقٍ في صفوف الفريق، ومستعد لتطوير مستواه وخدمة النادي بشكل أفضل.

ونشرت "العربية.نت"، مساء الجمعة، تصريحاً موثقاً للاعب الوسط محمد كنو يبدي فيه رغبته بالانتقال حال توافر عرض مناسب، وجاء تصريح اللاعب إثر هبوط فريقه نحو الدرجة الأولى، وسط أنباء عن اجتماع ابن الـ19 ربيعاً مع إدارة نادي الاتحاد في مدينة جدة السعودية، وسط رفض قاطع من عبدالعزيز الدوسري، رئيس نادي الاتفاق، بيع اللاعب مهما كانت العروض مغرية.

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