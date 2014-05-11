أرسنال يفتح خزائنه من أجل بيدرو وسانشيز

أكدت صحيفة "ميرور" أن نادي أرسنال الإنجليزي يستعد للدخول في منافسة للتعاقد مع أليكسيس سانشيز وبيدرو رودريغيز، مهاجمي فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتستعد إدارة النادي اللندنية لتقديم عرض قيمته 30 مليون يورو لإقناع التشيلي سانشيز بالانضمام إلى الفريق، خاصة في ظل الرغبة الشديدة لليوفي في ضمه مع بداية الموسم الجديد. ولن يمانع الإنجليز في فتح خزائنهم لإبرام صفقة جديدة بعدما تعاقد مع الألماني مسعود أوزيل من ريال مدريد مطلع الموسم الجاري مقابل 55 مليون يورو وسط تصاعد في النتائج بداية الموسم.

من جانبه، أشارت صحيفة "الديلي ميل" إلى رغبة أرسنال بالتعاقد مع أليكسيس سانشيز، لكنها أضافت عليه رغبة المدفعجية بالحصول على خدمات المهاجم الآخر بيدرو رودريغيز. وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن بيدرو سيكون معروضاً للبيع في سوق الانتقالات الصيفية كجزء من حملة تغيير شاملة ستحدث في نادي برشلونة، وذلك بعد موسم صعب عانى منه الفريق الكتالوني وعدم حسم لقب بطولة الليغا حتى الآن.