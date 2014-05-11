النصراويون يستقبلون كانيدا

وصل الإسباني راؤول كانيدا، المدرب الجديد لفريق النصر السعودي، إلى العاصمة السعودية الرياض، وسط استقبال جماهيري كبير .

ونشر المركز الإعلامي للنادي العاصمي تصريحات منقولة عن كانيدا الذي قال: " لقد فرض النصر حضوره القوي في منافسات الموسم وحقق الدوري وكأس ولي العهد عن جدارة واستحقاق وأنا سعيد بثقة إدارة النصر بي." وأضاف: "سأعمل بكل ما أستطيع من أجل أن يتوج النصر بالبطولات خصوصا وأني أدرب فريقا يعتبر هو الأفضل والأكثر جاهزية وتكاملا بين الفرق السعودية."

وتعاقد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر مع كانيدا لمدة موسمين بعد مماطلة المدرب السابق الأورغوياني دانيال كارينيو، فيما يعرف كانيدا (45 عاما) المنطقة جيدا بعد تدريبه لنادي الاتحاد في شهر فبراير عام 2012 ونجح في الموسم الأول بالخروج دون خسارة.

وسبق للمدرب الإسباني تدريب ريال سوسيداد بين 2007 و2009 وأمضى موسمين مع ألميريا حتى 2011. يذكر أن النصر قد توج في الموسم الماضي بلقب الدوري لأول مرة منذ 1995 كما أحرز لقب كأس ولي العهد وسيشارك الموسم المقبل في دوري أبطال آسيا.



