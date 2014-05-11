سماسرة يحاصرون الاتحاد في الرياض

أوضحت مصادر لـ"العربية.نت" أن عدداً من السماسرة والوسطاء تواجدوا في مقر سكن فريق الاتحاد السعودي للتفاوض مع اللاعبين من أجل نقل خدماتهم إلى فرق أخرى.

ووعد السماسرة عبدالفتاح عسيري وهتان باهبري وفهد المولد وعبدالرحمن الغامدي، بالانتقال إلى النصر بطل الدوري والكأس، أو فريق الشباب الحاصل على لقب كأس الملك، وحاولت "العربية.نت" التواصل مع محمد السليمان، مدير الكرة بالنادي الجداوي، إلا أنه لم يرد على الاتصالات الهاتفية.

ويخوض الفريق الأصفر يوم الثلاثاء مباراته أمام مواطنه الشباب ضمن إياب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، فيما تعاني خزينة النادي الاتحادي من قلة الموارد المالية بجانب ضائقة مالية، بحسب التقارير الرسمية الصادرة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب.