موزة ألفيش تتكرر في مباراة ميلان وأتلانتا

تعرض الغيني كيفن كونستانت، مدافع فريق ميلان الإيطالي، إلى واقعة عنصرية من جانب جماهير أتلانتا في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ37 من مسابقة الكالشيو.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن جماهير أتلانتا قذقت عدة ثمرات من فاكهة الموز باتجاه اللاعب كيفن خلال المباراة التي انتهت بفوز أتلانتا 2-1. وحاول بعض لاعبي فريق ميلان تهدئة الجماهير، بينما أكل الثمرة الهولندي نايجل دي يونج، لاعب وسط ميلان، وسط انتشار الخبر عبر وسائل الإعلام العالمية.

وفي أواخر شهر أبريل المنصرم، تعرض داني ألفيش، ظهير فريق برشلونة الإسباني، إلى حادثة مماثلة عندما ألقت جماهير فياريال ثمرة موز عليه أثناء استعداده لتسديد ركلة ركنية خلال لقاء الفريقين، ليلتقطها من الأرض ويتناولها.