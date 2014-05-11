هتلر في خميس مشيط

في عام 569 وفي الطريق إلى مكة, حدث أن حل أبرهة الحبشي (سود الله وجهه) وجيشه الكبير بأرض خثعم, فاعترضه حبيب بن نفيل الخثعمي (بيض الله وجهه) ومعه ناهس وشهران ومن تبعهم من العرب, فحاربوا الأشرم وحاولوا صده, في معركة أورد تفاصيلها ابن هشام في سيرته, وعلى بعد 30 كلم (تقريبا) شرق مدينة خميس مشيط.

ستجد عزيزي الزائر خمسة آبار حفرها جيش أبرهة الحبشي تسمى (آبار الحفاير), حيث تقول القصة المثيرة: أن خثعما طلبت من أبرهة أن يأمر جيشه بحفر آبار للماء مقابل أن يدلوه على الطريق التي تؤدي للكعبة, ولكن هذه الصفقة لم تكن إلا حيلة حربية ليضعفوا بها جيش أبرهة ويرهقوه, فاختاروا أرضا رملية سهلة الحفر تخفي تحتها طبقة صخرية صلدة,

وعندما أتم الجيش حفر الآبار بصعوبة.. هجمت عليه القبائل المتحالفة, فكانت الغلبة للجيش الحبشي المدجج بالفيلة, ليكمل بعد ذلك أبرهة الطريق لحتفه المخزي.. تاركا المجد والشرف لقبيلة خثعم.

- وفي عام 1941 لم يزر هتلر خميس مشيط ليقرأ تاريخها ويأخذ العبرة من قصة الحفاير فيتحاشى ارهاق جيشه, فبرغم أن القيادة العليا للجيش الألماني بدون أي استثناء (كما يقول المشير أحمد فؤاد) كانت ضد فكرة غزو روسيا, لأنها سترهق ألمانيا بجعلها تقاتل على أكثر من جبهة في نفس الوقت, جبهة شمال أفريقيا وجبهة روسيا.. إلا أن هتلر أصر على أن يغزو روسيا ويعطيها

في منتصف الجبهة (أي موسكو).. فكان أن تحطمت جبهته وتحطم جيشه الذي قيل أنه لا يقهر.

- وفي عام 2013م كان الإيطالي مانشيني مدرب مانشستر سيتي أكثر حكمة من هتلر في فهم استراتيجية الانتصار عبر ارهاق الخصم, عندما قال بأنه لا يتمنى خروج منافسه مانشستر يونايتد من بطولة أبطال أوربا (ليش؟) لكي لا يتفرغ العدو لمنافسته على بطولة الدوري الإنجليزي, وهو ما عبر عنه بكل شجاعة بقوله: كان من الافضل لنا عدم خسارتهم, اعتقد الآن أنهم سيضعون كل

قوتهم في الدوري المحلي. (وهذا ما حدث).

- وفي عام 2014م تولى معالي الوزير عادل فقيه وزارتي العمل والصحة في نفس الوقت.. ولكن (فكنا الله) حيث أن المساحة المخصصة للمقال انتهت



*نقلا عن صحيفة الرياضي السعودية