هلالي سابق يحرز هدفاً في ملعب كأس العالم

أحرز روبرتو ريفيلينو، لاعب الهلال السعودي السابق ومدافع المنتخب البرازيلي، هدفا غريبا في مباراة استعراضية غلب عليها الطابع الفكاهي، يوم السبت، في استاد كورنثيانز الجديد الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية في نهائيات كأس العالم 2014.

وحصل فريق ريفيلينو (68 عاما) على ركلة جزاء، ولكن الغريب أن مشجعي الفريق الآخر طلبوا من المدافع تسديد الركلة على مرمى فريقه، وهو ما جعل ريفيلينو ينصاع للهتافات الجماهيرية. وسبق أن دافع ريفيلينو عن قمصان فريق الهلال قرابة 90 مباراة، بين أعوام 1978 و1981.

وشارك نحو 100 من لاعبي كورنثيانز السابقين والحاليين في سلسلة من المباريات الودية القصيرة في الاستاد الذي سيستضيف المباراة بين المنتخب البرازيلي، صاحب الضيافة، ونظيره الكرواتي في 12 من شهر يونيو المقبل.

وأول مباراة رسمية ستلعب في الاستاد ستكون بين كورنثيانز وفيجيرينسي في دوري البرازيل في وقت لاحق من الشهر الجاري، ويعتبر استاد كورنثيانز واحدا من ثلاثة استادات لم يتم الانتهاء من تجهيزها تماما لاستضافة النهائيات العالمية التي ستنطلق بعد نحو شهر.