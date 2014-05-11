"العربية.نت" تعرض معايير استضافة كأس العالم للأندية

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أبواب الترشيح رسمياً لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية بين أعوام 2015 و2018، فيما يحتضن المغرب البطولة المقبلة عام 2014.

ويهدف الفيفا لمواصلة تنظيم المسابقة في شهر ديسمبر من كل عام بمشاركة سبعة أندية، وفي نهاية المطاف ستختار اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي البلد المستضيف.

وتقدمت كل من اليابان في سابق المنافسة لاستضافة بطولة عامي 2015 و2016، فيما تتنافس البرازيل والإمارات واليابان على بطولة عامي 2017 و2018، فيما سيكون الموعد النهائي لتقديم طلب الاستضافة مع الوثائق في شهر أغسطس المقبل وستختار اللجنة الدول المستضيفة في شهر سبتمبر الذي يليه.

ويملك الفيفا بعض المعايير المهمة من أجل استضافة البطولة، حيث يشترط أن تكون هناك ملاعب بمواصفات دولية، وفيها كافة المرافق اللازمة، بجانب وضع البلد اقتصادياً وأمنياً، بجانب حضور الجمهور الذي يصنع المتعة أثناء مشاهدته للمباراة.