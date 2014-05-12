اتحاد جدة: "العربية.نت" يشوه سمعة العميد

أصدر المركز الإعلامي بنادي الاتحاد في ساعة متأخرة من مساء أمس بياناً تجاه ما نشر في صفحة الرياضة بموقع "العربية.نت" حول حصار السماسرة للاعبي الاتحاد والذي كان تحت عنوان "سماسرة يحاصرون الاتحاد في الرياض"، متهماً الصفحة الرياضية في الموقع بنشر أخبار مغلوطة حول النادي الغربي، ومشيراً إلى أن صفحة الرياضة تبحث عن "الشوشرة والتشويش" على الفريق.

وجاء في البيان الاتحادي أن الخبر أورد "اسم اللاعب أحمد عسيري وهو لم يحضر للرياض لإصابته، وأن هذا كاف لكشف مغالطات وعدم مصداقية موقع العربية.نت".

ونفى البيان الإعلامي كل ما ورد في الخبر.

وكان الخبر الذي أورده "العربية.نت" قد كتب فيه أحمد عسيري بالخطأ والمقصود عبدالفتاح عسيري لاعب الفريق، وتم تعديله لاحقاً قبل بيان المركز الإعلامي في النادي الأصفر.

وأشار البيان الاتحادي إلى أن الموقع درج على تقديم أخبار مغلوطة عن النادي، وهنا نقدم قائمة بالأخبار التي نشرت في الموقع عن الاتحاد على مدى شهر، والقائمة بحسب تسلسلها بالأقدمية، ونترك الحكم للقارئ:

- "الفريدي يعلن انتهاء علاقته بالاتحاد" نشر في 26 أبريل، ولقي صدى واسعا وكان انفرادا خاصا بالعربية، وخرج إبراهيم البلوي رئيس النادي ونفاه في القناة الرياضية السعودية مساء، إلا أن الفريدي أكده في تصريح للقناة نفسها بعد نهاية مباراة الاتحاد والأهلي في نصف نهائي الكأس.

- "علاقة الفريدي والاتحاد تتعقد" نشر في 2 مايو، وفيه انفراد بوصول العلاقة بين الطرفين إلى النهاية وهو خبر صحيح أكده الخبر التالي بعد يوم واحد فقط.

- "الفريدي يخلع قميص الاتحاد ويوقع للنصر..." ونشر في الثالث من مايو بعد يوم واحد فقط من الخبر السابق، وانفردت به الصفحة الرياضية على العربية.نت بخبر انتقال اللاعب وموعد التوقيع في بيت رئيس النصر الذي تم رسمياً وبدقة كما نشر على الموقع.

- "خميس الزهراني للفريدي: كن شجاعاً ولا تهرب.."، وهو تصريح موثق ومسجل وتصريح من لاعب اتحادي سابق، يسدي فيه نصائحه لزميله.

- "البلوي الصغير يعالج ديون الاتحاد المتراكمة بحزمة وعود"، نشر في الخامس من مايو، تقرير راصد لوعود رئيس النادي بعد مضي تسعين يوما على توليه الرئاسة، وهو قراءة راصدة فقط لما تفوه به البلوي نفسه في الإعلام ولم يفِ به حتى اللحظة، وفيه رصد للديون المتراكمة على إدارته والادارات السابقة، بدون نقص أو زيادة.

- "الفريدي: الاتحاد يسير بلا رؤية واضحة"، وهو نقل حرفي لحديث اللاعب عبر برنامج في المرمى، يمكن العودة إليه عبر الفيديو المرفق في الخبر.

- "معركة كراسي جديدة في اتحاد جدة أواخر مايو"، خبر متابعات لخطاب الرئاسة العامة التي أقرت موعد انتخابات مجلس الإدارة في 25 مايو، وهو الخبر الذي بثه المركز الإعلامي في نادي الاتحاد لوسائل الإعلام.

- "فهر الطيب: الاتحاد مهتم بفيكتور سيموس"، نشر في التاسع من مايو، تصريح موثق ومسجل لوكيل أعمال اللاعب، نشر كما هو ويمكن سؤال الوكيل بنفسه وهو المعني بنفيه أو إثباته.

- "راشد الرهيب: جمهورنا سر قوتنا الآسيوية"، نشر في العاشر من مايو، وهو تصريح موثق للاعب يشيد فيه بجماهير الاتحاد، وبرئيس النادي، فهل ما قاله خطأ؟ لانعرف ولانوجه التصاريح التي ينقلها الموقع.

وسبق لـ"العربية.نت" نشر تصريح موثق لماركوس موتا، محامي البرازيلي جوبسون تحت عنوان "محاميه: جوبسون مازال "اتحادياً" وعليهم توضيح ما حدث".

ونقلت "العربية.نت" تصريحاً للدكتور محمد السليمان، مدير كرة الاتحاد، يؤكد جاهزية أحمد عسيري، مدافع الفريق، لمواجهة الأهلي تحت عنوان: "مدير كرة الاتحاد: عسيري جاهز للأهلي".

هذا كل ما نشر عن الاتحاد طوال شهر مضى، فأين المغالطات، والتزييف الذي ادعاه بيان المركز الإعلامي في نادي الاتحاد. الصفحة الرياضية على موقع "العربية.نت"، تقدر وتهتم وتسعى بكل أمانة واجتهاد في نقل الأخبار الصحيحة لجماهير الاتحاد، ونتفهم الضغوط النفسية التي يمر بها النادي العميد جراء الانقسامات بين قياداته والوعود التي تطلق للجماهير ولا واقع لها. ونؤكد أننا نقف من الجميع على مسافة واحدة. ونعتذر أيضاً للاعب أحمد عسيري وزميله عبدالفتاح عسيري عن الخطأ الذي تسبب في تبديل الاسم الأول بينهما. بعد كل هذا الرصد أعلاه الحكم للقارئ الحصيف.