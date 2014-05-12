استقيلوا .. هو أقرب للتقوى!



(١)



إذا كانت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم السعودي، تريد تحقيق “العدل” صدقا، فإن أول ما عليها القيام به، هو “الاستقالة”!



(٢)



من “الظلم” أن يبدأ الموسم الرياضي الجديد، وهي جالسة على منصة القضاء، تقتص، وتعاقب، وتوزع الأحكام على “المتهمين”، استجابة لمزاج الحالة، وحالة المزاج، وليس استجابة لما يتطلبه “تحقيق العدل”، الذي هو أقرب للتقوى.



(٣)



وفي تغريدته “المُستنكِرة”، كتب الصديق، عبدالكريم الزامل، وقد ملأ “السخط” قلبه: “لجنة الانضباط أصدرت ١٩٨قراراً، تم تعديل قرارين منها فقط .. قراراتها صحيحة بنسبة ٩٩٪، إذاً لماذا يهاجمها البعض؟!” .. وكتبت رداً على تغريدته “المُستنكِرة”، وقد ملأ “السخط” قلبي: “المشكلة ليست في القرارات التي صدرت ونُقضَت فقط .. وإنما في القرارات التي لم تصدر أصلاً .. أقل العدل، تطبيق القانون على الجميع”.



(٤)



ليس من العدل ابداً، أن تكون لجنة الانضباط سريعة، وحاسمة، وحازمة، في إصدار عقوبة ضد رئيس نادي الشباب خالد البلطان، بينما كانت قبل ذلك بأسابيع، لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم!



(٥)



حاكمت رئيس الشباب – عمداً – في دقائق، وعاقبته بأقصى، وأقسى العقوبات، لكنها غفلت – ربما سهواً – عن الذين سبقوه، وارتكبوا “الجرم نفسه”، وفقاً لما ورد في نصوص اللائحة: “الإساءة والتجريح”.



(٦)



فهل من العدل، أن أقيم الحد على أحد، وأرفعه عن آخر، وفقا لحالة المزاج، ومزاج الحالة؟!



(٧)



.. وإن فعلت ذلك، فهل من العدل أن “أسلكه في سلسلة ذرعها خمسون ذراعاً”، فيما تكفيه عشر؟!..



(٨)



هل هناك فرق بين الذي يقتلُ برصاصة، والذي يذبحُ بسكين؟!.. وهل هما أشد جرماً من الذي يزهق نفساً بخنقها، بيديه الغليظتين الخشنتين .. وهل لو كانت هاتان اليدان، صغيرتين وناعمتين، سيصبح الموت، أقل إيلاماً لأهل الضحية؟!



(٩)



الذي فعلته لجنة الانضباط “الموقرة”، أنها لم تعدل، شاهدت رئيس نادي الشباب وعاقبته، لكنها لم تشاهد رئيسي النصر والهلال .. وشاهدت سامي الجابر في المؤتمر الصحافي، وسمعت ما قاله، وعاقبته، لكنها لم تشاهد مترجم نادي الاتفاق وهو “يقدح” في رئيس نادي الشباب، قرأت وشاهدت وسمعت، ما قاله رئيس نادي الأهلي، لكنها لم تشاهد ولم تسمع ولم تقرأ ما قاله رئيس الاتحاد “المكلف” .. شاهدت رئيس نادي الهلال، وعاقبته، لكنها لم تشاهد ولم تسمع ولم تقرأ ما قاله رئيس الاتفاق، وربما اكتفت بأن يكون “هبوط فريقه” أكبر عقاب له!



(١٠)



بل إنها وبعد هذا كله، وحتى الآن، لم تشاهد لاعبي نادي الشباب، ورئيسهم، وهم يُرجمون بقوارير وعلب المشروبات الغازية، قبل نهائي كأس الملك بدقائق، حتى صار ملعب الملك عبدالله، وكأنه رف بضائع في “بقالة” .. سكتت، رغم أنها، عاقبت جماهير الاتحاد والأهلي لتبادلهما “قصف القوارير”، في ملعب قديم وأصغر!.



(١١)



إذا، من العدل أن تستقيل لجنة الانضباط .. بقاؤها، يعني أمرا واحدا، هو أن “الفوضى” ستستمر، وسيستمرئ الناس طعم “الشك”، وسيصلب القانون فوق شجرة ميتة، وسيتجرأ حتى الصغار على رميه بالحجارة.



(١٢)



استقيلوا، وقولوا للذين سيأتون من بعدكم: لن تقدروا على هذا كله وحدكم، حاولنا وهُزمنا، كما هزم الذين من قبلنا، لأنهم ولأننا قبِلنا ان نلعب المباراة كاملة، ونحن “ناقصون” قبل أن تبدأ .. ظننا أنه في إمكاننا الفوز، ولم نفكر أبداً في الخسارة “المُذلّة” ..



(١٣)



كان يمكننا تفادي هذا كله، بوضع خطة عمل كبيرة، وبإقناع رئيس اتحاد القدم، أن عدد الأعضاء لا يكفي، وأن عشر قضايا يومياً، لا يمكن “بتّها” عاجلاً .. تماماً كما فعل رئيس لجنة الاحتراف، الذي خلّص لجنته من بعض العبء، ومن تراكم القضايا، بإبتكار “غرفة فض المنازعات”، وجعلها في ذمة اتحاد القدم وليس في ذمة لجنته “الموقرة”.



(١٤)



إذن، إذا كانت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم السعودي، تريد تحقيق “العدل” صدقا، فإن أول ما عليها القيام به، هو “الاستقالة”!



استقيلوا .. استقيلوا .. هو اقرب للتقوى.

* نقلاً عن "عين اليوم" السعودية.