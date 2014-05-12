الأهلي يقترب من المؤشر

اقتربت إدارة نادي الأهلي السعودي من التعاقد مع سلمان المؤشر، صانع ألعاب فريق الوحدة (درجة أولى)، إذ يتوقع أن تتم الصفقة في اليومين المقبلين، فيما أتت الخطوة الأهلاوية بعد دخول اللاعب في فترة الستة أشهر منذ شهر يناير الماضي.

ورفض المؤشر (26 عاما) التجديد مع إدارة نادي الوحدة، ويرغب الأهلاوية بالتعاقد معه لمدة خمس سنوات مقابل مليونين و400 ألف ريال سعودي سنوياً، وفي حال إتمام الصفقة سيدخل اللاعب في التدريبات الخضراء الإعدادية للموسم المقبل.

ونشأ سلمان المولود في العاشر من شهر مايو عام 1988، في مدينة مكة غرب السعودية، وبدأ مسيرته الكروية في نادي حراء، قبل أن ينتقل إلى فريق الهلال شهر يونيو عام 2005، ثم أعاره الهلاليون إلى القادسية في شهر يناير عام 2010، قبل أن يعود أدراجه إلى مكة للدفاع عن قمصان الوحدة الحمراء في شهر يناير عام 2011.