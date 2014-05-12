الحوسني: لم أفكر بمستقبلي .. وأتمنى "الجماهيرية"

أبدى عماد الحوسني، مهاجم المنتخب العماني رغبته الكبيرة في اللعب الموسم المقبل في نادٍ جماهيري، مؤكداً في تصريحات خاصة بـ"العربية.نت" أنه لم يفكر حتى الآن في مستقبله الكروي الموسم المقبل.

وقال عماد الحوسني: "لا أدري حتى الآن عن مستقبلي الكروي، لدي وكيل أعمال هو الأستاذ تركي المقيرن وهو المخول بالبحث عن عروض لي، وأتمنى أن أوفق بدراسة الأمور بشكل جيد في الفترة المقبلة"، مضيفاً "ممكن أن أعود إلى السعودية، وممكن أن أكون خارجها في الفترة المقبلة، هذه الأمور ليست معروفة لأحد، أنا أستمتع مع الجمهور، أحترم كل الأندية، ولكن أفضل اللعب أمام الجماهير، سأتحدث مع وكيلي لتحديد وجهتي المستقبلية، وأتمنى أن تكون في ناد جماهيري".

وأكد المهاجم الذي يمتلك في رصيده أكثر من 40 هدفاً في البطولات السعودية مع الأهلي والنصر أن الأخير لم يتفاوض معه لتجديد عقده "لم أتفاوض مع النصر لتجديد عقدي، كان اتفاقي معهم أن ألعب 6 أشهر، ولكن لم يفاتحوني بعد انتهائها في مسألة تجديد عقدي من عدمه"، مشيداً بالفترة التي قضاها مع الفريقين السعوديين، قائلا "النصر والأهلي فريقان كبيران، كلاهما لديه قاعدة جماهيرية غير طبيعية، الأهلي يمتلك جماهير تطرب اللاعبين ولديها حضور مميز في الملعب، جماهير النصر غنية عن التعريف والجميع يتحدث عن حضورها الكبير هذا الموسم، ودعمها الذي أعاد الفريق إلى البطولات، أنا سعيد لأنني لعبت لهذين الناديين، وأمنيتي أن ألعب لكل الأندية الجماهيرية في السعودية".

وامتدح الدولي العماني الفترة التي قضاها مع بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي، وقال: "الفترة التي قضيتها مع النصر ممتازة جدا، إذ يعرف الجميع أنني لم أكن مع الفريق منذ بداية الموسم، وحضرت في فترة الانتقالات الشتوية. النصر فريق كبير وكان مختلفا عن كل المواسم السابقة، وكان مهيئاً لتحقيق البطولات، وأعتقد أني وفقت باختيار النصر لأن عودتي إلى اللعب كانت ممتازة"، مضيفا "كانت أمنيتي أن أحقق الدوري السعودي، كنت قريبا من تحقيقه مع الأهلي ولكن لم يحدث، كما كنت قريبا من تحقيق دوري أبطال آسيا مع الأهلي كذلك، ولكن لم أوفق، وحققت مع النصر بطولتين تعنيان لي الكثير".

ونفى الحوسني أن يكون لعدم جهوزيته دور في غيابه عن التشكيلة الأساسية للنصر، وقال: "حينما حضرت إلى النصر لعبت في أول مباراة20 دقيقة، سجلت فيها هدفا وأثبت للجميع أنني جاهز، لعبت ثاني المباريات وقدمت مستوى جيدا، بعدها تعرضت للتوقف بسبب كدمة بسيطة، وفضل المدرب الاعتماد على لاعبين معينين، النصر لديه فريقان، وكنت جاهزاً تحت طلب المدرب في أي وقت، بعدها سار الفريق برتم عالٍ، كنت أتمنى أن ألعب أكثر مع النصر، ولكن أنا سعيد بما حققناه كمجموعة".

وحول الفترة الحالية أكد الحوسني أنه يتدرب بشكل جاد للموسم المقبل، وقال: "أنا جاهز للفترة المقبلة، في الفترة الحالية أنا أتدرب بشكل متواصل، لدينا معسكر مع المنتخب العماني في الـ17 من الشهر الجاري وسنخوض فيه مباريات ودية".