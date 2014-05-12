بيليغريني: الاستعداد للموسم الجديد يبدأ غداً

أكد التشيلي، مانويل بيليغريني، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه لن يكتفي باللقب الثاني في البريمرليغ في مدى 3 أعوام، وسيبدأ الاستعداد اعتبارا من يوم غد الثلاثاء للموسم الجديد على أمل حصد المزيد من الألقاب.

وقاد بيليغريني (60 عاما) مانشستر سيتي إلى استعادة لقب بطل الدوري بفوزه على ضيفه وست هام يونايتد 2-صفر، أمس الأحد، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

وأنهى مانشستر سيتي الموسم في الصدارة برصيد 86 نقطة بفارق نقطتين أمام مطارده المباشر ليفربول، وضمن اللقب الرابع بعد أعوام 1937 و1968 و2012.

وبات بيليغريني أول مدرب من خارج القارة العجوز يحرز لقب بطل الدوري الإنجليزي.

وهو أول لقب لبيليغريني في بطولات القارة العجوز في 10 أعوام، وتحديدا منذ استلامه مهام فياريال الإسباني (2004-2009)، حيث أشرف بعدها على ريال مدريد (2009-2010) وملقة (2010-2013).

وأحرز بيليغريني 3 ألقاب منذ بداية مشواره الاحترافي عام 1988، وكانت جميعها في أميركا الجنوبية مع كيتو الكولومبي (1999)، وسان لورنزو (الدوري الختامي 2001)، وريفر بلايت (الدوري الختامي 2003) في الأرجنتين.

وهو اللقب الثاني لبيليغريني في موسمه الأول مع مانشستر سيتي خلفا للإيطالي روبرتو مانشيني، حيث قاده إلى كأس الرابطة الشهر الماضي على حساب سندرلاند (3-1)، علما بأنه قاده أيضا إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، حيث خرج على يد برشلونة الإسباني.

وقال بيليغريني "الفرق الكبيرة لا ترضى بلقب واحد. هذا النادي ولاعبوه يستحقون ألقابا أخرى"، مضيفا "من المهم الاحتفال بهذا اللقب اليوم، ولكن علينا العمل اعتبارا من يوم الثلاثاء للموسم الجديد". وتابع "الآن نحن الأبطال، سنقوم بتحليل ما حققناه هذا الموسم: الأمور الإيجابية والأمور السلبية، وأين يتعين علينا التطور. يجب أن نواصل التفكير مثل ناد كبير".

وأردف قائلا "قدمنا موسما كبيرا وجميلا، ولكن يجب أن نواصل الانتصارات والتطور، وبالتالي يتعين علينا استئناف العمل في أقرب فرصة ممكنة حتى نكون أقوى فريق الموسم المقبل".

وأشار بيليغريني إلى أن "مانشستر سيتي كان في السابق ناديا كبيرا، ولكن ليس فريقا كبيرا قادرا على المنافسة على الألقاب. الأمور تغيرت منذ 4 أعوام، ومالكو النادي يعملون بتواضع، والمسؤولون يحاولون تحسين كل شيء كل عام. كل شيء بدأ باللقب الأول قبل عامين مع مانشيني".

وتحدث بيليغريني عن بدايته مع سيتي مطلع الموسم الحالي، وقال "عندما استلمت مهمتي لم تكن العلاقات جيدة جدا بين اللاعبين، وكان ضروريا تهدئة الأمور وإقناعهم بأن هناك طريقة أفضل للعب. كما كان من الضروري أن تكون علاقتنا جيدة، وأن نكون قريبين من بعضنا بعض لتحقيق نتائج جيدة".

وتابع "لم تكن البداية جيدة، خاصة عندما كسبنا نقطة واحدة من أصل 18 خارج قواعدنا، وقتها قلت للاعبين يجب أن نغير شيئا ما، كانت ثقتهم كبيرة في مؤهلاتي، وبعدها كنا أفضل فريق خارج القواعد".

وكشف بيليغريني عن مدى أهمية تغيير فلسفة الفريق الذي أنهى الموسم بأفضل خط هجوم، حيث سجل 102 هدف في البريمرليغ، و156 هدفا في مختلف المسابقات.

وأكد "من السهل تسجيل هدف واحد، وبعد ذلك التراجع إلى الدفاع واعتماد الهجمات المرتدة، ولكن الفوز بالألقاب لا يتم بهذه الطريقة بالنسبة إلي، لن أكون سعيدا".

وأضاف الطريقة التي فزنا بها باللقب هذا الموسم بتسجيل 102 هدف ورقم قياسي في عدد الأهداف في مسابقات أخرى، هي الطريقة التي يجب أن يعتمدها هذا الفريق بسبب نوعية اللاعبين الذين نملكهم".