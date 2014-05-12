هودسون يختار تشكيلة "شابة" لمونديال البرازيل

اختار روي هودسون، مدرب منتخب إنجلترا، 23 لاعباً أساسياً، إضافة إلى 7 احتياطيين، لمرافقته إلى البرازيل الشهر القادم، وسط استبعاد لاعبين، يأتي أبرزهم أشلي كول، فيما بقي المخضرمان مايكل كاريك وجيرمان ديفو في القائمة الاحتياطية.

وضم هودسون كلاً من روس باركي، نجم إيفرتون الصاعد، ولوك شو وأدم لالانا وريكي لامبرت، لاعبي ساثهامبتون، واختار فريزر فوستر حارس سيلتك الأسكتلندي، ورحيم ستيرلينغ لاعب ليفربول إلى القائمة الأساسية.

وجاءت اختيارات هودسون في حراسة المرمى لكل من جو هارت (مانشستر سيتي)، وبن فوستر (وست بروميتش ألبيون)، وفريزر فورستر (سيلتيك الأسكتلندي).

وفي خط الدفاع اختار ليتون بينز وفيل جاجيلكا (إيفرتون)، وجاري كاهيل (تشيلسي)، وجلين جونسون (ليفربول)، ولوك شو (ساوثامبتون)، وكريس سمولينج وفيل جونز (مانشستر يونايتد).

أما خط المنتصف فكانت الخيارات لروس باركلي (إيفرتون)، وأليكس تشامبرلين وجاك ويلشير (أرسنال)، ورحيم سترلينج وستيفن جيرارد وجوردان هندرسون (ليفربول)، وفرانك لامبارد (تشيلسي)، وآدم لالانا (ساوثامبتون)، وجيمس (ميلنر (مانشستر سيتي).

وفي الهجوم اختار المدرب الإنجليزي ريكي لامبرت (ساوثامبتون)، ووين روني وداني ويلبيك (مانشستر يونايتد)، ودانييل ستوريدج (ليفربول).

أما اللاعبون الاحتياطيون فكانوا: جون رودي (نوريتش سيتي)، وجون فلاناجان (ليفربول)، وجون ستونز (إيفرتون)، ومايكل كاريك وتوم كليفرلي (مانشستر يونايتد)، وأندي كارول (وست هام يونايتد)، وجيرمين ديفو (تورونتو الكندي).