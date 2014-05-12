"المؤشر" رابع صفقات صيف الأهلي

أنهت إدارة أهلي جدة اليوم إجراءات التعاقد مع اللاعب سلمان المؤشر بعقد يمتد لثلاث سنوات، وقد وقع العقد مع الأمير فهد بن خالد، رئيس النادي، وبحضور المحامي فهد بارباع، مدير الاحتراف وعلي الرماح، وكيل اللاعب.

وأوردت "العربية.نت" مساء أمس خبر التعاقد مع المؤشر، الذي سيتقاضى 2.4 مليون ريال سنوياً، وهو ما يمثل الحد الأعلى لرواتب اللاعبين المحترفين بالسعودية، بحسب أنظمة لجنة الاحتراف الجديدة.

وبدأ المؤشر مشواره الرياضي لاعباً بنادي حراء، قبل أن يضمه الهلال إلى صفوفه بين عامي 2005 و2010، وأعاره إلى القادسية لـ6 أشهر، ويرحل بعدها إلى مكة من جديد ليكون لاعباً بصفوف الوحدة ابتداءً من 2011، حيث قدم مستويات أهلته ليكون ضمن القائمة التي اختارها فرانك ريكارد لخوض مباراتي المنتخب السعودي أمام إسبانيا والغابون في سبتمبر من العام 2012.