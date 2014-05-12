"فيفا" يلتقي أطراف أزمة الرئاسة بالزمالك

التقى وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة السوداني مجدي شمس الدين سكرتير الاتحاد السوداني الموجود حاليا في القاهرة أطراف أزمة قرار حل مجلس الإدارة السابق في نادي الزمالك المصري.

وسلم الرئيس الأسبق للنادي ممدوح عباس الوفد ملفاً كاملاً بتفاصيل أزمة حل مجلس الإدارة قبل انتهاء مدته القانونية بقرار من وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد وتعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة كمال درويش أشرف على الانتخابات نهاية مارس وتنافس فيها الأخير مع رؤوف جاسر ومرتضى منصور الذي فاز بمنصب الرئيس.

من جانبه، قال شمس الدين عقب اجتماعه مع عباس إن وفد الفيفا لن يتهاون في تنفيذ اللوائح الدولية على الاتحاد المصري، في حال ثبت من خلال الاطلاع على الملف صحة موقف الرئيس السابق للزمالك.

وأكد شمس الدين على أن التدخلات الحكومية مرفوضة تماما طبقا للوائح الاتحاد الدولي سواء في شؤون الاتحادات الوطنية أو الأندية أعضاء جمعياتها العمومية، مشيرا إلى أن الوفد سيجتمع مع وزير الشباب والرياضة الحالي خالد عبدالعزيز في إطار حرص الفيفا على الاستماع إلى كافة وجهات النظر والأطراف المتنازعة في هذه الأزمة.

وكان مسؤولو اتحاد الكرة المصري عقدوا اجتماعا اليوم مع وفد الاتحاد الدولي لتوضيح حقيقة ما أثير بشأن قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك وحقيقة خطابات عباس الموجهة إلى الفيفا.

وأكد رئيس الاتحاد المصري جمال علام للوفد أن الاتحاد لم يتعمد على الإطلاق إخفاء الخطابات الموجهة من عباس إلى الفيفا أو تلك المرسلة من الاتحاد الدولي.