أبطال آسيا: غوانزو يخسر ويتأهل إلى ربع النهائي

بلغ غوانغزو ايفرغراندي الصيني حامل اللقب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم رغم خسارته أمام ضيفه سيريزو أوساكا الياباني صفر-1 اليوم الثلاثاء في غوانغزو في إياب الدور ثمن النهائي، بفضل فوزه بـ5-1 ذهاباً.

ويسعى غوانغجو بقيادة المدرب الإيطالي الشهير مارتشيلو ليبي الى أن يكون ثاني فريق يحتفظ بلقبه في البطولة القارية بعد الاتحاد السعودي الذي حقق هذا الإنجاز عامي 2004 و2005م.

وكان غوانغزو توج بطلا في النسخة الماضية على حساب اف سي سيول الكوري الجنوبي بتعادله معه في النهائي 2-2 ذهابا في سيول، و1-1 إيابا على أرضه.

وعانى غوانغزو في الدور الأول وانتظر حتى الجولة الأخيرة لكي يحجز بطاقته الى الدور الثاني بعد أن تصدر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين أمام شونبوك موتورز الكوري الجنوبي.

أما سيريزو أوساكا فحل ثانيا في المجموعة الخامسة برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط خلف بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.