إسبانيا تعلن قائمة المونديال.. "دون مفاجآت"

أعلن فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا اليوم الثلاثاء تشكيلة مبدئية من 30 لاعباً للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل، وحضر فيها ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي للمرة الأولى.

وبقيت خيارات ديل بوسكي كما هي، ولم يطرأ عليها أي إضافات، عدا كوكي، لاعب أتلتيكو مدريد، وزميله إيتوراسبي، فيما بقي كاسياس ورينا وبيكيه وسيرجيو راموس وراؤول البيول وسيرجيو بوسكيتس وتشافي وإنييستا وبيدرو وديفيد سيلفا وتشابي ألونسو وسيسك فابريغاس وفرناندو توريس وديفيد فيا، من التشكيلة التي فازت على هولندا بهدف إنييستا في نهائي البطولة الماضية.

واختار المدرب الحائز على بطولتي كأس العالم وأمم أوروبا لخط الدفاع كلاً من جوردي ألبا، ظهير برشلونة وألبرتو مورينو لاعب إشبيلية وخافي مارتينيز لاعب بايرين ميونخ الألماني وخوانفران مدافع أتلتيكو مدريد ودانيال كارفاخال ظهير ريال مدريد وسيزار أزبليكويتا مدافع تشيلسي الإنجليزي.

وفي الوسط ضم المدرب الإسباني ثياغو الكانتارا لاعب بايرن ميونخ، وخيسوس نافاس جناح مانشستر سيتي، وسانتي كازورلا صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي.

وجاءت اختيارات خط المقدمة لكل من دييغو كوستا وفرناندو يورينتي مهاجم يوفنتوس وألفارو نيغريدو رأس حربة مانشستر سيتي.