الاتحاد يجدد تفوقه على الشباب ويبلغ ربع النهائي

أكد اتحاد جدة تأهله إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على مواطنه الشباب ٣-١ في المباراة التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة ليرافق العين الذي تأهل بعد فوزه على مواطنه الجزيرة ٢-١ في لقاء الإياب.

وكان الاتحاد قد نجح بالفوز على الشباب ذهاباً بهدف نظيف سجله مهاجمه مختار فلاتة، في حين فاز العين على الجزيرة في لقاء الذهاب ٢-١.

وبدأ الشباب المباراة بحثاً عن هدف يعادل النتيجة إلا أن مهاجم الاتحاد وهدافه مختار فلاتة صدم أصحاب الأرض بعد مرور ٨ دقائق فقط حينما سجل هدف السبق لفريقه بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء الشبابية وراوغ المدافع سياف البيشي بذكاء وسدد الكرة على يسار الحارس وليد عبدالله.

وحاول الشباب العودة سريعاً بعد الهدف إلا أن صدمة الهدف كانت قوية وظهر ذلك من خلال التمريرات العشوائية خاصة وأن مهمة الفريق باتت صعبة كون الفريق يحتاج الى ثلاثة أهداف إذا ما أراد التأهل وفي المقابل نجح فريق الاتحاد في المحافظة على هدوئه والاعتماد على الهجمات المرتدة لاستغلال اندفاع لاعبي الشباب المتوقع، وسنحت أولى الهجمات الخطيرة لأصحاب الأرض عند الدقيقة ١٧ عن طريق حصوله على خطأ على مشارف منطقة الجزاء نفذه المتخصص حسن معاذ ولكن كرته كانت بعيدة جداً عن مرمى الحارس فواز القرني.

البرازيلي رافينيا لاعب الشباب نجح في اختراق دفاع الاتحاد عن طريق مهاراته الفردية بعدما تلاعب بمدافعي الضيوف وواجه الحارس الاتحادي وسدد كرة تصدى لها الأخير ببراعة.

ومع الاندفاع الشبابي مرر البرازيلي ليو بونفيم لاعب الاتحاد كرةً ذكية للمهاجم فهد المولد الذي واجه المرمى الشبابي ومرر الكرة لمختار فلاتة الذي سدد الكرة بعيدة عن المرمى الخالي ليضيع هدفاً اتحادياً محققاً.

الشباب ضغط على المرمى الاتحادي بحثاً عن الهدف الغائب والذي كاد أن يحضر عن طريق صانع ألعابه الكولومبي الذي تلقى تمريرة من قائد الفريق أحمد عطيف وسدد الكرة تمكن الحارس فواز القرني من الإمساك بها.

وواصل حارس الاتحاد تميزه في هذا الشوط بعد أن تصدى لرأسية مهاجم الشباب مهند عسيري لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

مع بداية الشوط الثاني حاول مدرب الاتحاد خالد القروني مدرب الاتحاد تأمين مناطقه الدفاعية بإجراء تبديل بخروج الجناح الأيسر محمد العمري ودخول لاعب المحور معن خضري ورد عليه التونسي عمار السويح بإجراء تبديل بخروج المدافع المصاب سياف البيشي ودخول لاعب الوسط عبدالمجيد الصليهم.

وتواصل البحث الشبابي العشوائي عن الهدف وهو ما استغله لاعبو الاتحاد بعدما نجحوا بتنظيم هجمة مرتدة وصلت للثنائي الخطير فهد المولد الذي لعبها لمختار والذي بدوره أعادها للمولد والذي سددها ومرت بجوار القائم الأيسر للحارس وليد عبدالله.

واصل الشباب هجومه وبدأت خطورته بعدما أطلق الكولومبي توريس قذيفة من خارج منطقة الجزاء الاتحادية تصدى لها الحارس فواز القرني بصعوبة، بعدها بدقيقتين كاد مهاجم الشباب أن يسجل هدف التعادل بعدما حول عرضية عبدالله الاسطا برأسه اعتلت فوق العارضة بقليل.

وفي المقابل واصل لاعبو الاتحاد إهدار الفرص السهلة والتي كانت كفيلة بأن تنهي المباراة مبكراً بعدما انطلق جناحه الخطير عبدالفتاح عسيري وتوغل داخل منطقة الجزاء الشبابية ومرر كرة وصلت لفهد المولد والذي مررها بدوره للمندفع معن خضري الذي سددها بعيدة عن مرمى الحارس وليد عبدالله.

وفي الدقيقة ٦٦ حاول التونسي عمار السويح مدرب الشباب تنشيط خط هجومه بدخول مهاجمه الفلسطيني عماد خليلي بديلاً للمهاجم مهند عسيري.

وفي الدقيقة ٧٢ قتل الاتحاديون آمال مضيفهم الشباب بعدما تمكن مهاجمه فهد المولد من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة بالكعب من مختار فلاتة ليواجه الحارس وليدعبدالله ويضع الكرة من فوق لتتهادى وتدخل الشباك.

بعد الهدف وضح الإحباط على لاعبي الشباب بعد أن أصبحت مهمتهم شبه مستحيلة كونهم مطالبين بتسجيل ٤ أهداف في ١٨ دقيقة وهو أمر صعب في ظل المستوى الذي ظهر به لاعبو الاتحاد في المباراة.

ووضحت أفضلية الاتحاد الذي تسابق لاعبوه على إهدار الفرص المحققة في حين نجح لاعب الشباب البديل عبدالمجيد الرويلي بتسجيل هدف حفظ ماء الوجه لفريقه عند الدقيقة ٨٠ بعدما حول عرضية الاسطا برأسه على يسار الحارس الاتحادي فواز القرني.

وفي الوقت بدل الضائع تلقى نجم المباراة فهد المولد تمريرة من البرازيلي بونفيم ليتخطى البرازيلي مينيغازو ويواجه المرمى الشبابي ويضع الكرة من فوق الحارس وليد عبدالله كهدف ثالث أنهى به المباراة.

العين يؤكد تفوقه على الجزيرة

وفي المباراة الأخرى قاد الغاني أسامواه جيان العين الإماراتي بطل نسخة 2003 الى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بتسجيله هدفي فريقه في مرمى ضيفه ومواطنه الجزيرة 2-1 اليوم الثلاثاء في إياب الدور الثاني.

افتتح الجزيرة التسجيل عبر علي مبخوت في الدقيقة 17، ورد جيان في الدقيقتين 61 و81.

وكان العين فاز ذهابا أيضا 2-1 الأسبوع الماضي.

ويبلغ العين ربع نهائي البطولة الآسيوية للمرة الخامسة بعد أن حقق ذلك اعوام 2003 و2004 و2005 و2007.

أما الجزيرة ففشل في بلوغ دور الثمانية في مشاركته السادسة في البطولة.

بدأ الجزيرة المباراة بشكل قوي بعدما افتتح التسجيل مبكرا إثر كرة عرضية من عبدالله موسى اصطدمت بمدافع العين اسماعيل احمد وتهيأت أمام علي مبخوت الذي لم يجد صعوبة في إيداعها مرمى الحارس خالد عيسى (17).

ووجد العين صعوبة بالغة في الشوط الأول لتشكيل أي خطورة تذكر بعد الرقابة اللصيقة التي فرضت على نجمه عمر عبد الرحمن من قبل خميس احمد، الا أن الحال تغير في الشوط الثاني حيث استغل أصحاب الارض المساحات في المنطقة الخلفية للجزيرة الذي أنجر نحو الهجوم بحثا عن هدف ثان يؤهله الى الدور المقبل.

وأرسل مدافع العين محمد احمد عرضية قابلها جيان برأسية رائعة الى جانب القائم (52)، وقام ابراهيما دياكيه بمجهود فردي ثم سدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة وتهادت على خط المرمى قبل أن يمسكها حارس مرمى الجزيرة علي خصيف (55).

وأثمر ضغط العين المتواصل عن تسجيل هدف التعادل لفريقه بعدما تلقى جيان كرة من محمد فايز فسددها بقوة في الشباك (63).

وشارك الاسترالي اليكس بروسكي بديلا لمحمد عبد الرحمن (79) لتقوية الجانب الهجومي للعين الذي سجل الهدف الثاني عبر جيان ايضا اثر تمريرة من دياكيه (81).

وعزز المهاجم الغاني صدارته لترتيب هدافي البطولة برصيد عشرة اهداف.