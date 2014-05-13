الشباب والاتحاد في موقعة بين التعويض وتأكيد التأهل

يحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على الشباب على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

ونجح الاتحاد بالخروج فائزاً بهدف ثمين لمهاجمه مختار فلاتة في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء الماضي.

وأفسد الاتحاديون فرحة لاعبي الشباب المتوجين بكأس الملك للأبطال بعد فوزهم ذهاباً وتسهيل مهمتهم نحو المضي إلى دور ربع النهائي.

الشباب يأمل في أن يكمل مشواره الناجح في دوري أبطال آسيا بعد تقديمه مستوى مميزا في دور المجموعات، بعد أن تصدر مجموعته برصيد 15 نقطة وبفارق خمس نقاط عن الجزيرة الإماراتي الثاني.

ولن تكون مهمة أصحاب الأرض سهلة بالرغم من أفضليتهم الفنية كون الفريق يتواجد به أربعة لاعبين أجانب، وهم: البرازيليان مينيغازو ورافينيا والكولومبي توريس والفلسطيني عماد خليلي بعكس ضيفهم الذي يتواجد معه لاعبون فقط، هما: البرازيلي بونفيم والمغربي محمد فوزي عبدالغني.

ويسعى التونسي عمّار السويح إلى أن ترجح خبرة لاعبيه الكفة كون الاتحاد يحمل لاعبين شبّان، يشاركون للمرة الأولى في المسابقة إلا أنه يخشى من حماسهم في الملعب.

وفي المقابل فإن المدرب السعودي خالد القروني مدرب الاتحاد يدخل المباراة وهو يأمل أن يسجل فريقه هدفاً قد ينهي المباراة مبكراً، لأن الفريق في حال تسجيله هدفاً فإنه يتعين على الشباب تسجيل 3 أهداف إذا ما أرادوا التأهل.

وتغيرت حال الاتحاد "بطل نسختي 2004 و2005 منذ تولي القروني مسؤولية تدريب الفريق ويسعى أن يكمل مشواره الناجح مع الفريق في هذا الموسم السيئ.

ويعتبر تأهل الاتحاد، بحسب حديث رئيسه إبراهيم البلوي بعد مباراة الذهاب إنجازاً كبيراً كون الفريق عانى من مشاكل مالية كبيرة هذا الموسم بالإضافة إلى أنه يلعب في البطولة بلاعبين أجنبيين فقط هما: البرازيلي بونفيم والمغربي محمد فوزي عبدالغني، وهو ما سيحفز الفريق للتأهل إلى الدور ربع النهائي الذي سينطلق في أغسطس المقبل لكي يرمم فريقه بلاعبين يكملون المهمة.

الجزيرة يبحث عن التعويض

وفي مباراة أخرى يبحث العين الإماراتي بطل نسخة 2003 إلى تأكيد فوزه على مواطنه الجزيرة في لقاء الإياب، الذي سيحتضنه ستاد هزاع بن زايد.

ونجح العين في استعادة توازنه بعد مروره بموسم سيئ خرج من خلاله من جميع البطولات خالي الوفاض بعد أن كان بطلاً للدوري في الموسمين السابقين بفوزه على مواطنه الجزيرة في مباراة الذهاب، التي احتضنها ملعب الأخير 2-1.

في المقابل يسعى الجزيرة بقيادة مدربه الإيطالي والتر زينجا إلى تحقيق فوز يضمن به تأهله, ويحتاج الفريق العاصمي إلى الفوز بفارق هدفين لكي يضمن تأهله.

مباريات الشرق

يستضيف فريق يوهانغ ستيلرز الكوري بطل نسخة 2009 مواطنه جيونبك هيونداي بطل نسخة 2006 ووصيف نسخة 2011.

ونجح فريق بوهانغ ستيلرز بالخروج فائزاً 2-1 في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي على ملعب جيونبك هيونداي.

وفي المباراة الثانية يلتقي فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني بطل النسخة الماضية بضيفه فريق سيريزو أوساكا الياباني.

وقطع جوانجزو شوطاً كبيراً نجو التأهل بعد فوزه على سيريزو خارج أرضه في مباراة الذهاب 5-1 مما سيجعل مهمة ضيفة أشبه بالمستحيلة.