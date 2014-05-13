الموسم السعودي الجديد يستمر 10 أشهر و20 يوما

ستضطر الأندية السعودية لخوض موسم طويل للغاية، بسبب المشاركات الدولية التي تنتظر المنتخب الوطني أواخر العام الجاري بدءا من بطولة الخليج في نوفمبر، وانتهاء بكأس أمم آسيا مطلع يناير 2015، مما يعني زيادة 39 يوماً على الموسم الرياضي المنقضي مؤخراً، لينتهي بأواخر مايو من العام الميلادي القادم.

وأكد الدكتور خالد المقرن، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لـ"العربية.نت" أن الموسم القادم سيتواصل على مدى 10 أشهر و20 يوماً، ويقول المقرن: "الموسم القادم سيكون طويلاً بسبب المشاركات الدولية للمنتخب، وستكون البداية في السابع من أغسطس، وينتهي بنهاية شهر مايو 2015م".

وعلى الرغم من زيادة الموسم شهرا ونصف الشهر، إلا أن ذلك لن ينقذ الأندية من ضغط المباريات كي ينتهي الموسم في وقته المحدد، وعن ذلك يقول: "سنضطر إلى ضغط المباريات لا سيما في دوري عبداللطيف جميل"، مبينا ان مباريات الدوري ستلعب في أيام الإجازة الأسبوعية "الجمعة والسبت" ومباريات كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين في أيام الأسبوع.

وأوضح المقرن أن بداية الموسم ستكون بمباراة السوبر السعودي التي تجمع بطل الدوري النصر مع بطل كأس خادم الحرمين الشريفين الشباب في السابع من شهر أغسطس المقبل، لافتا إلى أنه عقب ذلك سينطلق الموسم بالدور الـ32 من كأس ولي العهد، مؤكداً أنهم لن يؤجلوا أي مباراة في الموسم الأقدم إلا في حالة وجود سبب مقنع لذلك، كما أشار إلى سعيهم الحثيث لعدم نقل المباريات.

وأبان الدكتور المقرن أنه سيتم عقد ورشة عمل مع الأندية السعودية تشمل ممثلي الفرق والإعلام في الـ 21 من الشهر الجاري للاستماع إلى المرئيات ومن ثم ستقام قرعة دوري عبداللطيف جميل ودوري ركاء في الثاني من شهر يونيو المقبل.

