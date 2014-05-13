توتنهام يقيل شيروود من منصبه

قرر توتنهام الذي انهى الدوري الانكليزي الممتاز في المركز السادس، التخلي عن خدمات مدربه تيم شيروود من خلال تفعيل بند في عقد الاشهر الـ18 التي تربطه بالنادي اللندني.



وجاء الاعلان عن هذا القرار بتصريح لرئيس توتنهام دانيال ليفي نشر على الموقع الرسمي للنادي قال فيه: "قمنا بتعيين تيم في منتصف الموسم كونه من الاشخاص الذين يعرفون اللاعبين والنادي. اتفقنا على عقد لمدة 18 شهرا مع بند يسمح بفسخه في نهاية الموسم وقد قررنا الان استخدام هذا الخيار".



واضاف "منذ ان قمنا بتعيين تيم كمساعد لمدرب الفريق الاول عام 2008 ثم في منصب المنسق الفني المشرف على تطور الفرق العمرية في النادي عام 2012، كنا مساندين له خلال التغييرات في تلك الفترة. باسم النادي نتمنى له النجاح في مسيرته التدريبية"، مشيرا الى ان الادارة ستنصرف الان الى البحث عن مدرب جديد



واستلم شيروود مهمة الاشراف على توتنهام في ديسمبر الماضي خلفا للبرتغالي اندري فياش بواش الذي اقيل من منصبه بعد هزيمة مذلة بخماسية نظيفة امام ليفربول في الدوري.



ووصل شيروود الذي دافع عن الوان النادي اللندني من 1999 حتى 2003، الى رأس الادارة الفنية للفريق اللندني بسبب اعجاب ليفي بتفانيه، لكن يبدو ان المركز السادس في الدوري والاكتفاء بالمشاركة في "يوروبا ليغ" الموسم المقبل ساهما برحيله باكرا.

