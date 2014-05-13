تيري يبقى بقميص تشيلسي عاماً إضافياً

مدد تشيلسي اللندني عقد قائده جون تيري لعام إضافي، عقب انتهاء عقده الحالي مع الفريق بنهاية مباريات الأسبوع الأخير من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تيري في تصريح لموقع النادي على شبكة الإنترنت: "أشعر بسعادة غامرة لتمديد عقدي مع تشيلسي ودخولي العقد الثاني مع الفريق.. أشكر المشجعين والنادي وكذلك جوزيه مورينيو الذي كان له دور مهم بمسيرتي، خصوصاً بالعام الأخير".

ولعب جون تيري بصفوف "البلوز" أكثر من 500 مباراة، وحقق من خلالها لقبي كأس دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، و3 بطولات دورية، و5 ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبي كأس الرابطة".

وخاض تيري 78 مباراة دولية مع منتخب الأسود الثلاثة، بالرغم من اعتزاله اللعب الدولي في خريف 2012.

واعتبر رون جورلاي، المدير التنفيذي لتشيلسي، تيري أسطورة النادي، وقال: "نحن سعداء باستمرار جون لقيادة الفريق في الموسم المقبل، ونحن واثقون من تحقيقه النجاح الذي حققه مع الفريق خلال السنوات الماضية".

