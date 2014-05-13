وكيل خافيير: "إسباني" عطل حضور أغيري إلى السعودية

استبعد خوسيه سانشيز بارا، وكيل أعمال المكسيكي خافيير أغيري، مدرب إسبانيول الإسباني، أن يحضر الأخير إلى السعودية وتدريب أحد أنديتها، وذلك لأسباب شخصية، على عكس ما نقلته صحيفة "يونفرسال" الإسبانية قبل أيام.

ونقلت "العربية.نت" الأخبار التي انتشرت في وسائل الإعلام الإسبانية عن قدوم أغيري الى السعودية لوكيل أعمال المدرب، لكن بارا رد قائلاً: "أؤكد لكم أنني لم أتلق عرضاً رسمياً عن رغبة أي نادِ سعودي بالتعاقد مع موكلي، لكن لا أستبعد أن يكون هناك تواصل شخصي بشكل مباشر بينه وبين مفاوضيه".

وتابع: "بحكم معرفتي بخافيير، فإنه لن يحضر للسعودية مهما كان العرض المالي مغرياً، فهو يعرف مدرباً إسبانياً يعيش بالسعودية ونقل له كل التفاصيل التي تدور داخل الأندية، كما أطلعه على تفاصيل تختص بالحياة الاجتماعية بالسعودية، وهذان الأمران لن يناسباه وعائلته مطلقاً".

وكانت صحيفة "يونيفرسال" قد أشارت الى رحيل أغيري عن اسبانيول في شهر يونيو القادم، مشيرةً الى تلقيه عروضاً من أندية يونانية وقطرية وسعودية لتدريبها، بعد نهاية عقده مع الفريق الحالي بنهاية مباريات الجولة الـ38 من الدوري الاسباني الأحد المقبل.

