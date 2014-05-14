أيقونة كرة القدم الكورية الجنوبية.. يعتزل

أعلن الكوري الجنوبي بارك جي سونغ، اعتزاله كرة القدم بعد معاناته من آلام في ركبته اليمنى، وأكد البالغ 33 عاما خلال مؤتمر صحفي برفقة والديه في مدينة سوون الكورية، أنه بدأ يفكر في وضع حد لمسيرته منذ شهر فبراير الماضي.

ونشرت وكالة "يونهاب الكورية"، حديث بارك الذي قال: "لا أشعر بالندم بعد مسيرتي وليس لدية أي خيبة بالأمل والحزن بعد اعتزالي، أشكر جميع من قدموا لي الدعم والمساندة في مسيرتي الرياضية، سأحاول السعي لإيجاد سبل لرد كل الحب". ويملك لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق مؤسسة خيرية يديرها بشكل شخصي".



وأجرى بارك جي سونغ جراحة بإزالة الغضروف من ركبته اليمنى في شهر مارس عام 2003 وبعد أربع سنوات خضع لجراحة أخرى في ركبته ليبتعد عن الملاعب مدة ثمانية أشهر. ومن المعروف أن بارك أول لاعب كرة قدم جنوبي يلعب في الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث احترف في صفوف الشياطين الحمر بين 2005 و2012، محققا أربعة ألقاب في البريمرليج ولقب أبطال أوروبا.

ووصف السير أليكس فيرجسون مدرب اليونايتد السابق، أن الكوري بارك، يملك ثلاث "رئات". فيما ولد الأخير في الـ25 من شهر فبراير عام 1981. وبدأ مسيرته مع نادي كيوتو بوربل سانغا عام 2000 ثم رحل إلى أيندهوفن الهولندي عام 2003.



وعلى الصعيد الدولي، انضم بارك إلى منتخب الشمشون الكوري عام 2001، وشارك في ثلاث منافسات دولية لبطولة كأس العالم، منذ 2002 وحتى 2010، واعتزل اللعب دوليا عام 2011 بعد إجهاد بدني جراء السفر بين قارتي أوروبا وآسيا.

