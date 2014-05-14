البلطان: حارس الاتحاد سبب هزيمتنا.. وسأفكر بالبقاء

بدا خالد البلطان، رئيس نادي الشباب مقتنعاً بخسارة فريقه التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام مواطنه الاتحاد بـ٤ أهداف لهدف في مجموع المباراتين.

وقال رئيس الشباب: "لم نكن سيئين في المباراة، خسرنا لأن من يخسر ذهابا يخرج عادة، الاتحاد وفق في التسجيل بينما أضعنا عددا كبيرا من الفرص"، مرجعا إضاعة الفرص الى تألق حارس الاتحاد فواز القرني "الحارس كان موفقا اليوم، ونجح في إبعاد ثمانية أهداف".

وكشف البلطان عن فتح إدارته خطا مع مدرب الفريق التونسي عمار السويح، وذلك لتجديد عقده، وقال: "بدأنا في التفاوض مع السويح للبقاء مع الفريق، هو لم يرد الى الآن ونتمنى أن يبقى معنا".

وكشف البلطان عن عزم إدارته البحث عن بديلين للبرازيلي مينغازو والكولومبي توريس "انتهت مهمة مينغازو مع الفريق، نشكره على ما قدم في المواسم التي قضاها معنا، وسنبدأ في البحث عن بديل له، كما سنبحث عن بديل للكولومبي توريس الذي لم يوفق معنا، هو لاعب كبير ولدينا عروض له، فيما سيخضع خليلي للتقييم، وسيواصل رافينها معنا".

ولم يحسم الرئيس الشبابي بقاءه من عدمه على رأس الهرم في الشباب، وقال: "انتهى الان الموسم، سأرتاح بضعة ايام قبل ان افكر في أمر بقائي مع الشباب من عدمه، وحينها لكل حادث حديث".

