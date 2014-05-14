البيشي يدافع عن قميص الشباب لموسمين إضافيين

أعلن نادي الشباب السعودي عبر بيان رسمي عن تجديد عقد سياف البيشي مدافع الفريق الأول لمدة موسمين مقبلين عقب المستويات الجيدة التي قدمها مع الفريق، وخصوصاً بعد رحيل الكوري الجنوبي كواك تاي هو إلى الجار الهلال.

واتفق مسؤولو النادي العاصمي مع البيشي (34 عاما) قبل المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال والتي فاز بها الشبابيين 3 – صفر على فريق الأهلي، وأعلنوا الخبر بعد يوم من خروج اللاعب من مباراة اتحاد جدة الآسيوية بسبب إصابة قوية خرج على إثرها من المباراة.

وولد البيشي في الرابع من شهر أغسطس عام 1980، وبالتحديد في مدينة الدمام شرقي المملكة العربية السعودية، وبدأ مسيرته الكروية في فريق الاتفاق وأصبح قائداً له، إلى حين انتقاله لصفوف الشباب في شهر مايو عام 2012.

