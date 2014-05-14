النصر و الأهلي من يدربهما !!

ما بين رئيسا النصر و الأهلي رابط لا يختلف كل واحد منهما في الأيام الماضية خلع قبعة الرئيس و لبس قبعة المدرب !!.

لا يعقل أن رئيس ناد يتعاقد مع لاعبين جدد قبل أن يوقع مع مدرب , خطأ إداري فادح لا أستبعد أنه كفيل بزعزعة النصر و تقهقر الأهلي .

لا يخفى على أحد أن النصر في تعاقده مع عبدالعزيز الجبرين ما هي إلا صفقة «عناد» يغلفها «الهياط» , حتى صفقة أحمد الفريدي لا حاجة لها , حالة من الفوضى في التعاقدات تسيل لعاب مدرج الفريق الأصفر على حساب الرؤية الفنية .

لا أحد مثل الأهلي هذه الأيام شهيته مفتوحة في التعاقدات صفقات متتالية تتزامن مع تزكية الرئيس للاستمرار في منصبة فترة ثانية , يبدو أن لكل كرسي «مهر» يجب أن تدفعه حتى تجلس عليه !!.

ما الذي سيحدث لو أن مدربي النصر و الأهلي الجدد رؤيتهما الفنية تختلف عن الرئيسين ؟؟.

لا شيء يهدد النصر أكثر من هوية «البطل» , تربع الفريق في قمة دوري الموسم الماضي يشجع عشاقه على رفع سقف طموحهم , أي هزة في الموسم القادم كفيلة بأن تخفض أسهم الرئيس , الجماهير في لمحة بصر سوف ينسون ما فعله «كحيلان» عندما يسقط الفريق من القمة .

و في الأهلي سر غريب لا يمكن تفسيره , ناد يملك كل هذه الأمكانيات المادية «عاجز» أن يحقق بطولة الدوري من سنوات طويلة , خلل ما يحاصر «القلعة» , فالجماهير تترقب خطوات فهد بن خالد و أي بطولة كفيلة برفع أسهمه في ظل تعطش عشاق الراقي .

لا يبقى إلا أن أقول :

التدخل في عمل المدرب عدو لمستقبل أي فريق فهل يواصل العالمي توهجه و ينهض الراقي أم شيء ما سيحدث بسبب هذه الفوضى في التعاقدات ؟؟

** هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الجزيرة» كل أربعاء وأنت كما أنت جميل بروحك وشكراً لك

*نقلا عن صحيفة الجزيرة السعودية