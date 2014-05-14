خليجي 22.. من نظام المجموعات إلى النقاط

كشفت مصادر مطلعة، لـ"العربية نت"، أن اللجنة المنظمة لكأس خليجي 22 تفكر في إعادة نظام البطولة إلى الدوري من دور واحد بدلا، من نظام المجموعات الحالي فيما لو انسحبت العراق فعلا من البطولة.

ويرى المنظمون ضرورة إعادة البطولة إلى النظام القديم، حيث يلعب كل منتخب ست مباريات، مما يعني إلغاء نظام المجموعتين اللتين اعتاد الخليجيون على رؤيتهما قبل دور الأربعة والمباراة النهائية.

وتشير المصادر إلى أن مشاركة العراقيين في البطولة لا تبدو واضحة، إذ ينتظر الجميع قرارا سياديا من قبل الحكومة العراقية، فيما رفضت وزارة الرياضة والشباب المشاركة في البطولة المنتظرة بعد سحبها من مدينة البصرة العراقية وتحويلها إلى الرياض بسبب الأوضاع الأمنية.

وتخشى اللجنة المنظمة من فوز مرشح عراقي، سبق له الإعلان بعدم المشاركة، وسط تهديد دولي من قبل الفيفا بتجميد النشاط الرياضي العراقي وهو ما يجعل المشاركة مرفوضة، كما حدث للكويتيين قبل خليجي 19 بالعاصمة العمانية مسقط، بيد أن الفيفا سمح في اللحظات الأخيرة للمنتخب الأزرق بالمشاركة.

وعلى صعيد آخر، انسحبت شركة "RPM" للإنتاج التلفزيوني، من المنافسة على الفوز بحقوق خليجي 22، بعد تأخر اللجنة في الرد على العروض المقدمة، فيما ارتفعت حظوظ شركة "سيلفا" الإيطالية بالفوز؛ لخلوّ الساحة من زميلاتها بجانب عرض مالي مغر للاتحاد السعودي لكرة القدم.





