رئيس الزمالك يتهم الحضري باستخدام العفاريت والسحر

اتهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، عصام الحضري حارس مرمى فريق وادي دجلة المصري، باستخدام السحر أثناء مواجهة الفريقين في الدوري المصري يوم أمس.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، إلا أن كمية الفرص الضائعة للفريق الزملكاوي الأبيض، أجبرت رئيسه منصور، للخروج على شاشة العربية قائلاً: "عصام الحضري يقفل مرماه بالجن والعفاريت، لقد كان يستخدم ذلك منذ أيام المنتخب المصري، أنا أعرف هذا الشيء مسبقا، الكرات التي لا يتصدى لها تخرجها العفاريت إلى خارج الملعب".



ويعتبر الحضري أحد أهم الحراس الأفارقة، وبجاب إنجزات الحارس المخضرم مع الأهلي القاهري، إلا أنه حقق كأس الأمم الإفريقية مع الفراعنة ثلاث مرات قبيل احترافه في الدوري السوداني.

