صمت «فيفا» وسكوت أمريكا

•• يراسلنا زميلنا في "قروب رياضي" مشكورا عن الشعارات، أو العبارات التشجيعية، التي ستحملها الحافلات المقلة للمنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم، بعد أيام في البرازيل، وكم كنا نتمنى لو كان الأخضر السعودي حاضرا هناك لرفع راية التوحيد "خفاقة" بشعار يمثل الإسلام والسلام، دون إرهاصات (عرقية) نتنة! كالتي حملتها بعض دول (واضحة فاضحة) عرقيتها! والسؤال.. كيف سكتت عنها لجان "فيفا" (البلاتريه) النابذة للعرقية والطائفية البغيضة، أم هو سكوت كسكوت العالم بقيادة أمريكا عما يحدث من تدخلات في العراق، سورية، لبنان، البحرين، اليمن، وغيرها؟! نعم نحن - مع الأسف الشديد - في زمن كروي كريه نحسبه غبيا، لكنه ليس كذلك عند كل (لب لبيب).

ربما أحسن لنا ولكم، حتى لا (.......) المقالة، و(نغثكم) بالإطالة، نترككم مع الشعارات أو العبارات:

- البرازيل: "استجمعوا قواكم! السادسة قادمة".

- الجزائر: "محاربو الصحراء في البرازيل".

- بلجيكا: "توقع المستحيل".

- ألمانيا: "أمة واحدة، فريق واحد، حلم واحد".

- اليابان: "ساموراي! لقد حان وقت الحرب".

- إنجلترا: "حلم فريق واحد، القلب النابض للملايين".

- الأرجنتين: "ليس مجرّد فريق، نحن بلد".

- الإكوادور: "التزام واحد، عاطفة واحدة، قلب واحد - هذا لك إكوادور".

- فرنسا: "المستحيل ليس كلمة فرنسية".

- إيران: "فخر بلاد فارس".

- هولندا: "الرجال الحقيقيون يرتدون البرتقالي".

- إيطاليا: "دعونا نزين كأس العالم بالحلم الأزرق".

- هندوراس: "نحن بلد واحد وأمة واحدة وخمس نجوم في القلب".

- البرتغال: "الماضي هو التاريخ، المستقبل هو تحقيق النصر".

- سويسرا: "المحطة الأخيرة 13 يوليو 2014 في الماركانا".

- إسبانيا: "داخل قلوبنا شغف بطل".

- كوستاريكا: "شغفي هي كرة القدم، قوتي هي شعبي، فخري هي كوستاريكا".

- تشيلي: "تشي تشي تشي! لي لي لي! انطلقي تشيلي".

- روسيا: "لا أحد يمكنه اللحاق بنا".

- البوسنة: "تنين في القلب، تنين في أرض الملعب".

- الكاميرون: "الأسد يبقى أسدا".

- كولمبيا: "هنا تسافر الأمة، ليس مجرد فريق".

- ساحل العاج: "الفيلة تم شحنها للبرازيل".

- غانا: "النجوم السوداء هنا لإضاءة البرازيل".

- كوريا ج: تمتعوا بفريقكم أيها الأحمر".

- نيجيريا: "فقط معا يمكننا الفوز".

- أستراليا: "التنقّل طريقتنا في التاريخ".

- الأوروجواي: "حلم 3 ملايين، فاموس أوروجواي".

- كرواتيا: "مع الحماس في قلوبنا، لأجل كرواتيا الكل واحد".

- أمريكا: "اتحاد بالفريق، دفع بالعاطفة".

- المكسيك: "دائما متحدون، دائما أزتيكاس".

- اليونان: "اللعب كالإغريق".

•• بقي القول: منذ صار دورينا ضمن الأغنى في العالم، كما يفاخر بعضنا، ومنتخبنا الأول في تراجع وانحدار نسأل الله له الانعتاق منه!