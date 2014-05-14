فالديس يشكر البرشلونيين.. ويتجاهل "تاتا"

قدم فيكتور فالديس، حارس برشلونة، شكره لجميع المدربين الذين تعاقبوا على تدريبه خلال الـ12 عاماً الماضية، إلا أنه تجاهل خيراردو تاتا مارتينو، المدير الفني الحالي للفريق الكاتالوني.

وقال فالديس في رسالة وداعية لمنسوبي وأنصار برشلونة: "شكراً لجميع مدربي الحراس الذين تعاقبوا على تدريبي خلال الأعوام الماضية، وشكراً للويس فان غال الذي آمن بي ومنحني الفرصة لأكون حارساً لناد عظيم كبرشلونة" وزاد: "أتوجه بالشكر لفرانك ريكارد الذي وثق بإمكانياتي، ولا يمكنني نسيان ليلة باريس المذهلة بنهائي الأبطال 2006".

وواصل فيكتور شكره للمدراء الفنيين ويقول: "أشكر بيب غوارديولا الذي جعلنا نلعب بهذه الطريقة وكان مصدر إلهام بالنسبة لي وللزملاء، ولا يمكن أن أنسى تيتو فيلانوفا.. الذي سيبقى خالداً بقلبي للأبد" عقب وفاة الأخير بسبب مرض السرطان الشهر الماضي.

وقدم الحارس المصاب بأربطة الركبة شكره لجميع زملائه الذين لعب معهم وقال: "شكراً لكم .. سعدت بالعمل معكم طوال تلك السنوات".

وبعد 12 عاماً من مشاركته كأساسي ببرشلونة، بات فالديز أنجح الحراس بتاريخ النادي الإسباني، عقب تحقيقه مجموعة من الألقاب المحلية والقارّية والعالمية، وربما يضاف إليها لقب الدوري الاسباني نهاية الأسبوع الجاري عندما يلاقي برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب "كامب نو" بحثاً عن اللقب الخامس في السنوات منذ 2008.

وحقق الحارس البالغ من العمر 32 عاماً، بطولتي كأس العالم وأمم أوروبا مع منتخب بلاده، قبل أن يخرج في يناير من العام الماضي ويعلن رغبته بترك نادي طفولته بحثاً عن تحد جديد يخوضه عقب التعافي من إصابته بالركبة التي تعرض لها في شهر مارس الفائت.

