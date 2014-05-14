كولينا يطالب بإبعاد "اللاعب الخشن"

قال بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن اللاعب الذي يتسبب في خروج لاعب منافس من أرض الملعب بسبب عرقلة خشنة ينبغي أن يترك الملعب هو الآخر لحين رجوع اللاعب المصاب.

وأوضح الحكم الإيطالي السابق قائلا: "إن كرة القدم تقدم ميزة للاعب الذي ارتكب الخطأ وأنها تقدم ميزة لمن لا يستحق". مضيفاً بأنه ليس من العدل أن يواصل فريق ما اللعب دون أحد لاعبيه بسبب تدخل خشن من أحد لاعبي الفريق المنافس.

وأضاف في تصريح للصحفيين "في المستقبل ربما نبلغ اللاعب أنه يتعين عليه هو الآخر ترك الملعب وأن يدخل اللاعبان أرض الملعب معا بعد أن يصبح اللاعب الآخر جاهزا".

ويتعين عرض مثل هذا الاقتراح على المجلس الدولي لكرة القدم المنوط به سن وتغيير قوانين للعبة واختبار التعديلات الجديدة في مباريات للهواة أو في منافسات للشباب قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها.

كما جدد كولينا انتقاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لما يطلق عليها العقوبة الثلاثية وقال إنه ينبغي التمييز بين "إنقاذ هدف" و"حرمان الخصم من فرصة تهديف صريحة".

ووفقا للقواعد الحالية للعبة فإن أي لاعب يحرم منافسه من فرصة صريحة للتسجيل في منطقة الجزاء يعاقب باحتساب ركلة جزاء ويطرد ويحرم من اللعب في المباراة التالية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طلب في مطلع العام تغيير القاعدة واستبدال البطاقة الحمراء بأخرى صفراء لكن المجلس الدولي لكرة القدم أحال الطلب للجنتين تابعتين للمجلس للمزيد من الدراسة، لكن المسألة نوقشت مراراً خلال السنوات الماضية لكن المجلس لم يجد بعد بديلاً مرضياَ.

وقال كولينا في هذا الشأن إن فرصة التسجيل تعود للاعب باحتساب ركلة الجزاء لذا فليس هناك داع للطرد، وأضاف: "أن تعود للاعب فرصة التسجيل وتطرد الخصم فهذا زائد عن الحد".



