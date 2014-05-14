لماذا ردة الفعل؟!

الكفاية والخبرة والتجربة والاطلاع العميق يؤهل الشخص لأن يكون مرجعاً في تخصصه، ويكون لديه القدرة على الإبداع والتحديث والتطوير.

في كرة القدم حول العالم يكون الفعل لأصحاب الشأن وأصحاب المسؤولية، وتدار اللعبة وفقاً للوائح وأنظمة واضحة ودقيقة ويترك التعليق والتحليل للجمهور والإعلام وغيرهم من فئات المجتمع.

في كرة القدم السعودية يكون الفعل للإعلاميين، ثم يتم التفاعل من قبل المسؤولين وأصحاب الشأن وتبدأ الأمور في التداخل والازدواجية ويكون الأساس ضعيفاً لأنه بُني على رأي إعلامي ليس لديه عمق وتجربة وخبرة بالموضوع.

لا يمكن لاتحادٍ كروي يريد النجاح والتطور ومواكبة الوضع الدولي واللحاق بركب التنظيم والإجراءات والضوابط السليمة، وهو يعيش على ردة الفعل ومحاولة إرضاء زيد أو عبيد من المهرجين الذي انتشروا بلا ضابطٍ في وسائل الإعلام.

للأسف اتحاد كرة القدم ومنذ وفاة فيصل بن فهد يرحمه الله يعيش على ردة الفعل وليس الفعل، قارنوا بين مرحلة فيصل بن فهد وبين الفترة اللاحقة لوفاته، وقيسوا بأي معايير مناسبة حجم النجاح والقوة والحضور، وأنا هنا لا أتحدث عن تحقيق بطولة أو شراسة منافسة، أنا أتحدث عن رؤية عامة وتنظيم آلية عمل.

المنظومة أصابها كثيرٌ من الخلل والضعف والوهن مع تقادم الأيام، وتحتاج إلى غربلةٍ شاملةٍ، إما بعقد اجتماع أو حوار رياضي شامل كما طرح الرئيس العام عند بداية تسلمه لهرم مسئولية رعاية الشباب، أو من خلال إعادة الهيكلة والاستفادة من أهل التجربة والخبرة وأصحاب الرأي والمبادرين وليس غيرهم.

أكبر خطأ أضر بكرة القدم السعودية، هو السماح "غير المحسوب" بدخول القانونيين غير الرياضيين إلى اللعبة عام 2007، وما زال اتحاد القدم يحاول إصلاح الوضع وتجاوز المرحلة، ولكن هذا سيحتاج لبعض الوقت، فاللوائح التي وضعها القانونيون غير الرياضيين تحتاج كثيراً من التعديلات.

هؤلاء القانونيون وبمساعدة محامٍ دولي، لم يستطيعوا حتى الآن إعداد النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، رغم ما صُرف من أموال على الخبير الدولي، بل وأحرجونا في خطاباتٍ كثيرةٍ متبادلةٍ بين الفيفا واتحاد الكرة، تم نشر بعضها في فترات سابقة عبر وسائل الإعلام، وأذكر تحديداً برنامج القصة من الداخل في القناة الرياضية السعودية.

بل إن اتحاد القدم وحتى اللحظة، ما يزال يتعامل مع الخبير الدولي رغم أخطائه المتكررة وعدم وجود فائدة حقيقية من استمراره؛ لأن الفيفا مستعدٌ للتعاون مع الاتحادات المحلية مباشرةً وإعداد أنظمتها الأساسية دون وسيط، ونحن نتعاون مع شخصٍ من عام 2007 وحتى الآن لم نستطع اعتماد نظامٍ أساسي سليم وصحيح!

كرة القدم السعودية ستواصل مسلسل السقوط (الإداري والإجرائي والتنظيمي) إذا هي اعتمدت على ردة الفعل فقط وما يطلبه أو يكتبه بعض الإعلاميين ولم تبادر للتطوير الحقيقي الداخلي، وهنا لا أتحدث عن النقد والتقويم ومناقشة السلبيات التي يمكن أن تطرحها وسائل الإعلام، ولكنني أتحدث عن الاعتماد على ردة الفعل في كل تحركاتنا وتصرفاتنا وقراراتنا، مما يجعلنا دائما في موقف التبرير وليس التقرير.

*نقلاً عن الوطن السعودية