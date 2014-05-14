منصور بن زايد يستقبل أبطال الدوري الإنجليزي

استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي ومالك مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء بعثة الفريق المتوج بلقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم والتي وصلت الى أبوظبي استعدادا للقاء العين في مباراة ودية.

وهنأ الشيخ منصور اللاعبين والمدرب التشيلي مانويل بيليغريني بالفوز باللقب للمرة الرابعة في تاريخ النادي، وقال متابعا "نريد منكم الاستمرار في تقديم المستوى الراقي والتطلع الى إحراز المزيد من البطولات والألقاب خلال الموسم المقبل والاستفادة مما حدث في الموسم الحالي سواء على مستوى بطولات انكلترا او دوري أبطال أوروبا".

وعبر الشيخ منصور عن سعادته لارتفاع شعبية مانشستر سيتي في المنطقة العربية على وجه الخصوص، مضيفا "الطموحات كبيرة وغير محدودة وها نحن نجني ثمارها وما تحقق هو جزء منها ويمثل خطوة في المسيرة الهادفة الى تعزيز مسيرة النادي بما يمكنه من المنافسة على البطولات في إنكلترا وأوروبا".

وأكد "دعمه الكامل لخطط مجلس إدارة النادي في التطوير بحيث يصبح من أقوى الفرق في عالم كرة القدم وعلى كافة المستويات عبر إنشاء أكاديمية تطوير وتدريب الناشئين على مستوى عالمي".

ويحتفل مانشستر سيتي بإحرازه لقب الدوري الإنكليزي مع مشجعيه في الإمارات عبر عدة فعاليات تختتم بعد غد الخميس بمباراة ودية استعراضية في مواجهة العين على استاد هزاع بن زايد.

وأعلن مانشستر سيتي عن إقامة حصة تدريبية مفتوحة أمام مشجعيه غدا الأربعاء على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة بأبوظبي.

كما يعقد بيليغريني وبعض نجوم الفريق مؤتمرا صحافيا غدا ايضا، وسيكون لبطل إنكلترا عدة لقاءات جماهيرية أخرى، قبل أن يختتم زيارته بلقاء العين المدعم بلاعبين من خارج النادي.

ووجه العين الدعوة الى اسماعيل مطر وحمدان الكمالي من الوحدة الإماراتي وياسر القحطاني ومحمد الشلهوب من الهلال السعودي ونواف الخالدي وبدر المطوع لاعبا القادسية الكويتي والمغربي سفيان العلودي والعاجي أبوبكر سانغو والبرازيلي ايمرسون الذين سبق لهم اللعب في صفوفه لخوض المباراة.



